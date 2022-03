[EN VIVO] Inter vs. Salernitana HOY vía Star Plus: ¿cómo ver el duelo por la Serie A de Italia?

Ver HOY Inter de Milan vs. Salernitana EN VIVO y EN DIRECTO este viernes 4 de marzo por la vigésimo octava fecha de la Serie A de Italia. El duelo comenzará a las 2.45 p. m. (hora peruana) y 8.45 p. m. (hora italiana) y se llevará a cabo en el Estadio Giuseppe Meazza, mejor conocido como San Siro. Puedes ver el partido EN VIVO ONLINE GRATIS por la señal de Star Plus. También puedes seguir el minuto a minuto, todos goles y todas las incidencias AQUÍ por la web de La República Deportes.

Ficha del encuentro: Inter vs. Salernitana

Partido Inter de Milan vs. Salernitana ¿Cuándo? Viernes 4 de marzo ¿A qué hora? 2.45 p. m. (Perú), 8.45 p. m. (Italia) ¿Dónde? Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) ¿En qué canal? Star Plus y la web de La República Deportes

Posibles alineaciones: Inter vs. Salernitana

Posible alineación de Inter de Milan

Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Darmian; Dzeko, Lautaro.

Posible alineación de Salernitana

Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Coulibaly, Ederson; Verdi, Bonazzoli, Kastanos; Djuric.

¿A qué hora juegan Inter vs. Salernitana?

El partido EN VIVO entre Inter vs. Salernitana iniciará a las 2.45 p. m. (hora peruana) y 8.45 p. m. (hora italiana). A continuación, te mostramos el resto de horarios según tu ubicación geográfica.

Perú: 2.45 p. m.

Italia: 8.45 p. m.

Colombia: 2.45 p. m.

Ecuador: 2.45 p. m.

Estados Unidos: 2.45 p. m. (ET) / 11.00 a. m. (PT)

México: 1.45 p. m.

Costa Rica: 1.45 p. m.

Bolivia: 3.45 p. m.

Venezuela: 3.45 p. m.

Paraguay: 4.45 p. m.

Chile: 4.45 p. m.

Brasil: 4.45 p. m.

Argentina: 4.45 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

Francia: 8.45 p. m.

Alemania: 8.45 p. m.

¿Dónde ver el duelo entre Inter vs. Salernitana?

La transmisión del duelo EN VIVO entre Inter vs. Salernitana estará a cargo del streaming de Star Plus. También podrás ver el minuto a minuto por la web de La República Deportes.

¿Cómo me suscribo a Star Plus?

¿Dónde juegan Inter vs. Salernitana?

El encuentro EN VIVO entre Inter vs. Salernitana se disputará en el Estadio Giuseppe Meazza, mejor conocido como San Siro. Aquí te enseñamos la ubicación del coloso deportivo.