Emelec vs. Guayaquil City EN VIVO: ¿dónde y a qué hora ver el partido de la LigaPro de Ecuador?

Emelec vs. Guayaquil City EN VIVO se enfrentan en el Estadio George Capwell por la tercera jornada de la LigaPro de Ecuador desde las 7.00 p. m. (hora ecuatoriana) . El choque será televisado por Star Plus.

Para que no te pierdas este y el resto de partidos de hoy, sintoniza la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS a través de la web de La República Deportes. Acá encontrarás el minuto a minuto, alineaciones, incidencias y goles.

Emelec vs. Guayaquil City: ficha del partido

LigaPro de Ecuador Emelec vs. Guayaquil City ¿Cuándo juegan? HOY viernes 4 de marzo ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora ecuatoriana) ¿Dónde? Estadio George Capwell ¿Canal? Star Plus.

La previa del Emelec vs. Guayaquil City

Emelec buscará su tercera victoria consecutiva en la LigaPro de Ecuador 2022 cuando le toque recibir al Guayaquil City.

Los azules llegan motivados a este encuentro luego que en el fin de semana anterior ganara 1-0 de visita al Independiente del Valle, reeditando la final del fútbol ecuatoriano del 2021.

Por su parte, Guayaquil City acumula un empate y una victoria ante Universidad Católica y Deportivo Cuenca respectivamente. Los citizens quieren dar la sorpresa en esta tercera jornada.

¿A qué hora juegan Emelec vs. Guayaquil City?

México: 6.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmitirá Emelec vs. Guayaquil City EN VIVO?

Para ver EN VIVO Emelec vs. Guayaquil City, deberás ingresar a la plataforma Star Plus, la cual emitirá el minuto a minuto de este partido a toda Sudamérica.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Emelec vs. Guayaquil City EN VIVO?

Para acceder a Star Plus y ver el Emelec vs. Guayaquil City, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.