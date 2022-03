UFC 272: fecha, hora y canal para ver el evento con Colby Covington vs. Jorge Masvidal

La UFC 272 se realizará este sábado 5 de marzo en el T-Mobile de Las Vegas, evento en el cual tendrá como pelea estelar a Colby Covington vs. Jorge Masvidal, y comenzará desde las 6.00 p. m (hora peruana) . Este programa podrá ser televisado por ESPN y Star Plus.

En esta nueva edición de las artes marciales mixtas, la UFC 272 ha programado una pelea que muchos fanáticos han estado esperando: se trata del mano a mano entre los estadounidenses de peso wélter Colby Covington y Jorge Masvidal.

Ambos luchadores, que estarán presentes en las estelares, vienen de caer ante el campeón Kamaru Usman .

En la previa del UFC 272, los dos peleadores se dijeron de todo en la conferencia de prensa que se realizó el último jueves 3 de marzo. Para el día del combate, Colby Covington y Jorge Masvidal acabarán con sus diferencias dentro de la jaula de acero para el evento de la MMA.

UFC 272: ficha del evento

UFC 272 Colby Covington vs. Jorge Masvidal ¿Cuándo es? Sábado 5 de marzo ¿A qué hora? 6.00 p. m. (hora peruana). ¿Dónde? T-Mobile de Las Vegas ¿Canal? ESPN y Star Plus

¿A qué hora inicia el UFC 272?

México: 5.00 p. m.

Perú: 6.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

¿A qué hora inician las peleas estelares de la UFC 272?

Las peleas estelares de la UFC 272, en el cual está programada el enfrentamiento entre Colby Covington vs. Jorge Masvidal, comenzarán a las 10.00 p. m. (hora peruana) .

¿Dónde ver EN VIVO el UFC 272?

Para ver EN VIVO el UFC 272, tendrás que sintonizar vía TV la señal de ESPN o tener una suscripción en el servicio streaming de Star Plus para no perderte el Colby Covington vs. Jorge Masvidal.

Cartelera del UFC 272

Estelares

Colby Covington vs. Jorge Masvidal

Rafael Dos Anjos vs. Rafael Fiziev

Edson Barbosa vs. Bryce Mitchell

Kevin Holland vs. Alex Oliveira

Serghei Spivac vs. Greg Hardy.

Preliminares

Marina Rodriguez vs. Yan Xiaonan

Maryna Moroz vs. Mariya Agapova

Jalin Turner vs. Jamie Mullarkey

Nicolae Negumereanu vs. Kennedy Nzechukwu.

Primera preliminares