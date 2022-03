Cortés sobre el contacto con las jugadoras ucranianas: “Queremos asegurarnos que están vivas”

Lluís Cortés, entrenador que logró el triplete histórico la temporada pasada con el FC Barcelona y actual seleccionador de Ucrania, se encontraba en Kiev cuando se dio inicio a la guerra entre Rusia y Ucrania. Junto a su preparador físico, Jordi Escura, emprendió un viaje de cincuenta y cinco horas hasta llegar a Barcelona, primero yendo en furgoneta, luego en tren y finalmente en avión.

El catalán declaró para el diario Sport que tuvo que pasar por episodios muy fuertes para poder escapar del punto central de la guerra. “Ha habido momentos duros en varias etapas. En el viaje en furgoneta hubo un momento que el chófer se desvió y nos dijo que había una atajo, pero no estábamos seguros de si realmente lo era o estaba esquivando bombas, porque habíamos leído en Twitter que había unas bombas muy cerca de donde estábamos” , inició.

En la ciudad de Leópolis, fue el tramo más desagradable para Lluís Cortés porque vivió las escenas más tristes y dramáticas. El estratega español indicó que en la estación se quedaban abajo los hombres y las mujeres subían al tren con los niños y no sabían ni a dónde iban ir después de cruzar la frontera.

“Durante el trayecto, nos quedamos parados durante dos horas en medio de la noche sin saber qué pasaba. Y luego siete horas en el control de pasaportes al llegar a Polonia. Una espera eterna y agotadora” , contó el DT.

Cortés mencionó que cuando estaba durmiendo impactaron las primeras bombas en suelo ucraniano. “Sí, me llamó Jordi al teléfono de la habitación del hotel, yo pensaba que me había quedado dormido y me dijo ‘ya la tenemos aquí’, refiriéndose a la guerra. Se había despertado con el sonido de las explosiones”.

“El fútbol nos salvó...”

El técnico manifestó que el deporte rey los ayudó a poder salir de Ucrania. “A nosotros el fútbol nos salvó, nos sacó del país. Gracias a la Federación ucraniana pudimos salir de la ciudad y llegar a Polonia. Rubiales y la Federación española también nos ofrecieron todo tipo de ayuda. Yo conozco otros deportistas fuera del fútbol que no han recibido tanta ayuda. Esto durante el conflicto. Y ahora creo que el fútbol también puede ayudar muchísimo. Con donativos, acciones solidarias, utilizar a los jugadores y jugadoras que son tan influyentes para difundir mensajes”.

Comunicación constante con las futbolistas ucranianas

Lluís y su comando técnico decidieron repartirse toda la plantilla, incluyendo el staff, con el objetivo de que las jugadores que estén fuera del país puedan seguir jugando para que puedan tener un salario y ayudar sus familias.