Thomas Tuchel sobre su continuidad en Chelsea: “Ojalá continúe, hay incertidumbre”

El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania sigue remeciendo los cimientos de Chelsea. Luego de que el club fuera puesto en venta por su dueño, el empresario ruso Román Abramóvich por sus presuntos vínculos con el gobierno de Vladímir Putin. Ahora, en una reciente conferencia de prensa para la previa del duelo ante Burnley, el estratega alemán Thomas Tuchel reveló la reacción del plantel tras el anuncio de los nuevos cambios.

“El día después de jugar contra el Luton (Por la FA CUP), Petr Cech nos puso al día. Habló para toda la gente que trabaja en el edificio, jugadores incluidos, y explicó la situación. No hubo mucho que no supiésemos ya, tenemos que vivir en estas circunstancias. No tiene mucho sentido preocuparnos porque no tenemos influencia alguna ”, comenzó contando el entrenador.

Asimismo, el técnico contó que con la próxima compra del club su continuidad con los ‘Blues’ no es segura “ El Chelsea, desde mi punto de vista, es un sitio perfecto y me encanta estar aquí. Ojalá continúe. Hay incertidumbre, pero siempre la hay cuando eres entrenador de fútbol. Soy positivo y espero que todo termine bien ”, sostuvo.

Finalmente, el estratega ‘blue’ se refirió a la gestión de Román Abramóvich al mando del club, y los premios que pudieron conquistar en ese exitoso periodo, incluido el último trofeo del Mundial de Clubes. “Estamos muy felices por haber podido ganarlo para él. Cerramos un ciclo con él y con su esfuerzo, pasión y compromiso con el club. Fue un buen momento”, concluyó.

Chelsea vs. Burnley

Este sábado 5 de marzo, Chelsea se enfrentará a Burnley por la fecha 28 de la Premier League. El duelo comenzará a las 10.00 a.m. (hora peruana) y se llevará a cabo en el Estadio Turf Moor.