Ni perdón ni olvido: La ‘advertencia’ de Percy Liza previo al duelo con Alianza Lima

Con tintes de revancha. Alianza Lima y Sporting Cristal protagonizarán el cotejo más atractivo de la quinta fecha de la Liga 1 Betsson. Si bien no es un duelo de campeonato, existe una gran expectativa entre los jugadores tras lo sucedido en la final del 2021. Así lo hizo notar el atacante Percy Liza.

”Ahí hay un tema pendiente que tenemos con Alianza Lima por el tema de la final, pues creímos que pudimos haber tenido un mejor resultado. Igual, siempre está ahí el tema del clásico ante Universitario y Alianza, y por ahí sacar lo mejor para llegar bien a ese partido”, manifestó el joven goleador del conjunto rimense en diálogo con Gol Perú.

El atacante de 21 años no ocultó su entusiasmo por disputar el enfrentamiento con los dirigidos por Carlos Bustos. Recordemos que en su última presentación anotó un gol ante UTC de Cajamarca y permitió que los celestes sumen su primera victoria en el torneo local.

Por otra parte, se pronunció sobre la relación que mantiene con sus compañeros. Resaltó la comprensión con Christofer Gonzáles y lo beneficioso que es esto para el elenco de Roberto Mosquera.

“Es una buena persona y un gran jugador. Poco a poco vamos afinando esa amistad. Siempre me habla en los entrenamientos, me busca y me dice que esté bien posicionado para el pase. Hemos creado virtudes entre nosotros que han sido buenas para el equipo”, reveló.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

Alianza Lima vs. Sporting Cristal se medirán este domingo 6 de marzo por la fecha 5 de la Liga 1 2022. El partido está programado para las 3.30 p. m. en el estadio de Matute.