WWE: Vince McMahon presentará a The Undertaker en el Salón de la Fama

WWE se encuentra a un mes de su evento más importante del año, el WrestleMania 38 y cada episodio que pasa está planeado al detalle. En la semana de la Vitrina de los Inmortales, hay más de un show especial, uno de esos es el WWE Hall of Fame. En esta edición 2022 el primer y único anunciado a la fecha es The Undertaker.

Vince McMahon ofreció, este jueves, una entrevista a Pat McAfee -comentarista en WWE- en su programa ‘The Pat McAfee Show’ y dio un bombaz o. El presidente de WWE dio a conocer que será él quien presentará al Enterrador en la ceremonia del Salón de la Fama, a realizarse el siguiente 1 de abril en el American Airlines Center de Dallas.

Mr. McMahon ya lo ha hecho en otras tres oportunidades : primero fue al mítico jugador de béisbol, James Dudley en 1994; luego en 2009, cuando presentó a Stone Cold, una de las mayores leyendas de WWE y el último fue en el 2013, en el homenaje a Donald Trump. El Hombre Muerto será el segundo luchador en ser presentado por Vince.

Cabe mencionar que la relación entre Vince McMahon y The Undertaker es muy buena y son amigos desde hace varios años más allá del trabajo . ‘The Phenom’ siempre reconoció que ‘El Jefazo’ le dio y le hizo ser la leyenda qué es ahora; siempre mostró su agradecimiento y siempre supo que sería él quien lo induciría a WWE Hall of Fame.

The Undertaker debutó en la WWF (ex WWE) un 22 de noviembre de 1990 en Survivor Series. Foto: WWE

“Tengo una idea de quién me inducirá. Pero por ahora la voy a mantener para mí. Creo que no tendré que tomar una decisión pronto. No quiero decirlo antes de tiempo porque no quiero que ponga una excusa para no hacerlo”, dijo alguna vez la superestrella retirada de 55 años, que se retiró oficialmente tras Survivor Series 2020.