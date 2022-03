UEFA arremete otra vez contra la Superliga: “Usaron la pandemia y ahora la guerra”

A mediados de abril del 2021, en plena pandemia de la COVID-19, hubo un hecho que paralizó a todo el mundo en el fútbol. Los clubes más grandes de Europa anunciaron la creación de la Superliga, un torneo ajeno a la FIFA en el cual iban a participar 20 clubes del continente. Uno de los objetivos de este proyecto era recuperarse económicamente.

Sin embargo, la Superliga llegó a su fin apenas haber iniciado, ya que la UEFA y la FIFA se pusieron en contra de esta nueva empresa y sentenciaron que los conjuntos adherentes quedarían descartados en cualquier competición. El presidente de la entidad europea, Aleksander Ceferin, se pronunció sobre el tema en un fórum organizado por el diario Financial Times.

La Superliga Europea nació en abril del 2021. Foto: Twitter

“ Hablar de la Superliga no es hablar de fútbol. No es un proyecto de fútbol. No era lógico que apareciera algo así en medio de la pandemia. La UEFA intentó ayudar a futbolistas y equipos en una terrible situación como la pandemia. Nos volcamos en ayudar. Para nosotros el fútbol y los futbolistas son para los aficionados”, sostuvo.

“No más Superliga ni competiciones fuera de las normas del fútbol. Usaron la pandemia y ahora la guerra. Los clubes son libres de crear su propio torneo, pero no esperen competir en los de la UEFA. Estoy cansado de este proyecto futbolístico”, agregó el jefe de la UEFA.

“Pueden pagarle a quién quieran para decir que es un buen proyecto, pero sigue siendo una idea sin sentido. Uno de los ejecutivos que creó el proyecto me llamó para pedir perdón ”, sentenció Ceferin, quien también anunció que la Champions League tendrá algunos cambios, pero que no están relacionados a la Superliga.

Ceferin consideró que los clubes ingleses, que se retiraron primero de la Superliga, dieron muestra de "grandeza de carácter". Foto: EFE