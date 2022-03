Padre orgulloso: hijo de Sergio ‘Kun’ Agüero ya tiene equipo de fútbol

Sergio Agüero dejó la actividad profesional al fútbol por problemas cardiacos y parte de su tiempo libre lo utiliza para hacer transmisiones en su canal de Twitch. En un stream, el exgoleador reveló que su hijo de 13 años ya tiene equipo de fútbol.

El ‘Kun’ mencionó que el pequeño, también nieto de Diego Armando Maradona, fue escogido por Tigre de Argentina luego de superar una prueba.

“Benjamín empezó a jugar al fútbol. Arrancó por primera vez a jugar. Jugaba en el barrio y ahora fue a un equipo, fue a Tigre, ya que ahí iba su mejor amigo. Se fue a probar la semana pasada y me escribe: ‘Pa, quedé' ”, dijo el exfutbolista argentino en su canal de Twitch.

Sergio Agüero continuó comentando sobre este suceso y señaló que tiene planeado ir a ver cómo juega.

“Me llegaron comentarios, pero lo tengo que ir a ver. Yo soy bastante exigente y bastante honesto, claramente. Si lo voy a ir a ver jugar, no me gusta verlo jugar y que no intente o que le dé igual, ¿Me explico? Si realmente va a querer jugar, le gusta y ama al fútbol, perfecto, lo banco. Si le da igual y va de hobby, no me va”, precisó el exjugador del FC Barcelona y Manchester City.

Finalmente, Agüero señaló que la vida del deportista es muy exigente y que eso quita tiempo para los estudios.

“El fútbol y ser deportista no es fácil. A esta edad, ya te empieza a cortar el estudio, estudias menos. Está contento, está entusiasmado. Lo voy a ir a ver, lo voy a llevar. Lo voy a apoyar para que le dé para adelante”, aseguró el ‘Kun’.