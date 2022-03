Ricardo Gareca: un ‘Tigre’ hambriento

Por: Mariano López V.

“Acepto este desafío sabiendo que nos espera una tarea dura, difícil, complicada. No imposible, de ninguna manera. No hay nada imposible cuando uno está unido, cuando uno tiene un objetivo claro. Lo que más me ha llevado a aceptar esta decisión es creer en el jugador peruano. Como yo creo en el jugador peruano, estoy sentado aquí”, dijo Ricardo Gareca en su presentación como nuevo entrenador de nuestra selección, allá por 2015. Ayer se cumplieron siete años desde que el ‘Tigre’ tomara el mando de la ‘Blanquirroja’ y, pese a las dificultades, el camino ha sido tan largo como gratificante.

En las dos últimas fechas de las Eliminatorias Qatar 2022, Gareca buscará el triunfo de ña la selección peruana frente a Uruguay y Paraguay. Foto: Gianella Aguirre/URPI-LR

Hasta el momento, Gareca ha vestido el buzo bicolor en 92 oportunidades, consiguiendo victorias impensadas, exhibiendo el más vistoso —y eficaz— fútbol peruano en décadas de décadas y estableciendo récords que quedarán en el recuerdo eterno del tan sufrido hincha nacional. Chile, Ecuador, Brasil, Uruguay, Colombia, Paraguay, Bolivia y Venezuela. Todos, salvo Argentina, cayeron. Algunos gigantes europeos, como Alemania, Países Bajos y Francia, sufrieron para superar al renovado Perú.

Lo mejor de todo: la ‘era Gareca’ continúa. El equipo sigue compitiendo. La ‘Blanquirroja’ se encuentra cerca de alcanzar, por segunda vez consecutiva, el sueño del Mundial, algo que parecía muy lejano —por no decir imposible— antes de que un ‘Tigre’ irrumpiera en la escena futbolera. ¿Qué falta para que Perú diga presente en su sexta Copa del Mundo? Esperar el final de la última fecha doble de eliminatorias, en la que la ‘sele’ visitará a Uruguay en el Centenario (24 de marzo, 6.30 p. m.) y recibirá a Paraguay en el Nacional (29 de marzo, 6.30 p. m.). La pelota está en nuestra cancha. ¡Vamos!