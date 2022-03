¡Alarma en Madrid! Toni Kroos se lesionó en los entrenamientos y se perdería el duelo ante PSG

Carlo Ancelotti tiene un gran problema para el partido de vuelta ante el PSG por la Champions League. Toni Kroos se lesionó en los últimos entrenamientos y no jugaría ante los parisinos -según los médicos de la Casa Blanca- este 9 de marzo en el Santiago Bernabéu. El alemán tiene una lesión en su isquio izquierdo, tal y como lo confirmó el diario AS.

Esta baja se suma a las de Casemiro y Ferland Mendy, quienes fueron amonestados en el partido de ida y acumularon amarillas. De esta manera, el principal inconveniente de ‘Carletto’ estará en el mediocampo, donde solo tendrá a Luka Modric como único titular. Es posible que Valverde y Camavinga tengan minutos.

¿Cuándo y dónde juegan Real Madrid vs. PSG?

El duelo entre blancos y parisinos se disputará el 9 de marzo en el Santiago Bernabéu. En la ida, PSG se impuso por la mínima diferencia con anotación de Kylian Mbappé.

¿A qué hora se juegan Real Madrid vs. PSG?

En horario peruano, el duelo esta pactado para darse desde las 3.00 p. m. Revisa la hora según tu ubicación.

España: 9.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

¿Cómo ver Real Madrid vs. PSG ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Real Madrid vs. PSG por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.