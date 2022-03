Leonardo, director deportivo del PSG: “Desgraciadamente Ramos no ha ido como pensábamos”

El Paris Saint-Germain fichó a varias estrellas para esta temporada. A parte de la contratación de Lionel Messi, otro nombre que resonó fue el de Sergio Ramos, quien tras más de 15 años en el Real Madrid arribó al elenco que actualmente dirige Mauricio Pochettino.

El experimentado defensor español, lamentablemente para sus aspiraciones y los objetivos del club, no ha tenido la continuidad para jugar con sus nuevos compañeros debido a las frecuentes lesiones.

Leonardo, director deportivo del cuadro de la capital francesa, en una reciente entrevista con L’Équipe ha hablado de la actual situación del zaguero de 35 años.

Sergio Ramos estuvo en las tribunas viendo el PSG-Real Madrid de la ida de Liga de Campeones. Foto: EFE

Las palabras de Leonardo sobre Ramos

“Se le fichó y estaba bien físicamente. Por ahora ha jugado cinco partidos. Desgraciadamente, no ha ido como pensábamos. Es duro para él, para todo el mundo”, comentó el directivo brasileño.

Asimismo, precisó la relación que guardan con el exfutbolista del Sevilla: “El día que se diga que no puede jugar más estará claro para nosotros. No es el caso. Pero no jugar le complica ser un líder”, dijo Leonardo, según citó EFE.

Actualidad del PSG

El conjunto parisino afrontará dos juegos importantes en los próximos siete días, ya que primero enfrentará al siempre complicado Niza el sábado 5 de marzo por la Ligue 1 y luego, el miércoles 9, visitará al Real Madrid por el duelo de vuelta en los octavos de final de la Champions League.

En ambos partidos podrás seguir las incidencias vía online por La República Deportes.