¿Quiere volver? James Rodríguez y las posibilidades de negociar su regreso al Everton

El último equipo europeo para el que jugó el colombiano James Rodríguez fue el Everton de la Premier League. Ha pasado más de un año desde el último partido del atacante con los toffees, pero aparentemente el colombiano no tendría ningún inconveniente en regresar a Inglaterra para defender los colores del equipo comandado por Frank Lampard.

Así lo demostró en una reciente transmisión de Twicth, ya que diversos hinchas le consultaron sobre si quisiera regresar al club de Liverpool. “No sé, esa sería una posibilidad, ¿por qué no? Si ellos quieren, yo estaría totalmente abierto a eso. El tema es que ellos quieran. Yo no tuve ningún problema con nadie allí, me fue bien antes”, contó el jugador a sus miles de seguidores.

Ante las declaraciones del actual mediocampista del Al Rayyan de Qatar, el diario inglés The Sun abrió una puerta para un posible retorno del futbolista al club toffee. “Al Everton le vendría bien la chispa creativa de James”, publicó el medio en su más reciente edición.

La reciente situación del club de Liverpool en la Premier League no es la mejor. Actualmente, el cuadro azul se ubica en la posición número 17 de la tabla de posiciones del torneo inglés, muy cerca a la zona de descenso y con dos de sus últimos partidos culminados en derrota.

No obstante, de verse interesados en volver a contar con los servicios del atacante colombiano, Everton tendría que esperar hasta el 2023, año en que culmina el contrato de James Rodríguez con el Al Rayyan, cuya terminación podría permitirle volver a soñar con un regreso a Europa.

Everton en la FA CUP

Este jueves 3 de marzo, el conjunto de los toffees se mide ante Boreham Wood por la quinta ronda de la FA CUP. Igualmente, el próximo lunes 7 de marzo, el club de Liverpool se medirá ante Tottenham por la fecha 28 de la Premier League.