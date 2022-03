Melgar guarda jugadores y Cienciano juega con todo

Los entrenadores de FBC Melgar y Cienciano tienen visiones diferentes sobre cómo preparar el clásico del martes por la Copa Sudamericana. Mientras que la tienda rojinegra mañana enviaría un once alterno para hacer frente a la Liga 1 para racionar fuerzas, los imperiales no guardarán figuras en el torneo local.

En el caso de FBC Melgar, el entrenador Néstor Lorenzo ayer ensayó algunas variantes, como del portero Jorge Cabezudo en lugar de Carlos Cáceda. Otros cambios con juveniles serían en la defensa y mediocampo. El representativo de Arequipa hoy viajará a Cajamarca para jugar mañana ante UTC a las 15.30 horas.

Plan distinto tiene el entrenador de Cienciano del Cusco, Gerardo Ameli. “Pensamos cada partido como si fuese el último que vamos a jugar. El día viernes ponemos lo mejor”, respondió sobre guardar elementos. Vale recordar que los imperiales no conocen el triunfo hace dos fechas y mañana desde las 7.00 p.m. quieren reivindicarse en su cancha del Inca Garcilaso de la Vega. Aunque no dosificará futbolistas, Cienciano llega con bajas en la Liga 1 tras la derrota en Juliaca ante Binacional. Carlos Beltrán y Paolo Fuentes están suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas. Se suma Josué Estrada por tarjeta roja. En contraparte, Erick Perleche podría reaparecer en el once titular.

Tras cumplir mañana sus partidos por la Liga 1, Melgar y Cienciano se enfocarán en el partido de ida de la Copa Sudamericana, que se disputará en Cusco el martes a las 19.30 horas. Será el primer Clásico del Sur a nivel internacional.

Cruce verbal

Ameli ayer tuvo una accidentada conferencia, donde discutió con un periodista cusqueño, quien no quedó contento con las respuestas del argentino por la derrota ante Binacional y las calificó de absurdas, incluso lo tildó de malcriado. Esto exasperó al entrenador, quien ordenó retirarlo de la rueda de prensa.