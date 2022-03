Ligue 1 EN VIVO: tabla de posiciones, fixture y resultados

La Ligue 1 regresa con la jornada 27, que se llevará a cabo desde este jueves 4 de marzo hasta el domingo 6 del mismo mes. Para esta fecha, 10 son los cotejos que se jugarán en total. Entre los más resaltantes y esperados están: PSG vs. Niza, Saint-Étienne vs. Metz, Marsella vs. Mónaco, entre otros.

Entérate más sobre el desarrollo del torneo francés, como la lista de choques, el ranking de goleadores, la tabla de posiciones, el fixture, los canales que transmitirán los compromisos y cómo verlos EN VIVO y GRATIS.

Fixture Ligue 1 jornada 27

Tabla de posiciones Ligue 1

Goleadores de Ligue 1

Ben Yedder (Mónaco, 15 goles)

Mbappé (PSG, 14 goles)

Martin Terrier (Rennes, 13 goles)

Laborde (Rennes, 13 goles)

Jonathan David (Lille, 12 goles)

¿Qué canales transmiten Ligue 1?

A continuación, te detallamos por país los canales de televisión que trasmiten la nueva jornada de la Ligue 1:

Perú: ESPN Sur y Star Plus

Colombia: ESPN Sur y Star Plus

México: Star+

Paraguay: ESPN Sur y Star Plus

Bolivia: ESPN Sur y Star Plus

Ecuador: ESPN Sur y Star Plus

Estados Unidos: Paramount+

Venezuela: ESPN Sur y Star Plus

Argentina: ESPN Sur y Star Plus

Chile: ESPN Sur y Star Plus

Uruguay: ESPN Sur y Star Plus

España: Movistar+

Francia: beIN Sports Connect

Reino Unido: BT Sport App

Italia: DAZN

¿Cómo ver los partidos de Ligue 1 ONLINE GRATIS?

Si deseas ver de manera ONLINE GRATIS los cotejos por la Ligue 1, tienes la opción de engancharte a la trasmisión de La República Deportes, donde hallarás los detalles e incidencias de los partidos.