¿Liga 1 más rentable que Libertadores? Alianza recaudaría más ante Cristal que la ‘U’ en copa

Universitario de Deportes no logró remontar el marcador sufrido en Guayaquil y cayó 1-0 ante Barcelona SC en el Estadio Nacional. De esta manera, el cuadro crema quedó eliminado de cualquier copa internacional por todo el 2022, por lo que su único objetivo este año será la tan ansiada estrella 27 , una meta frustrada en las últimas temporadas.

Si bien el partido ante la escuadra ecuatoriana dejó mucho dolor en los simpatizantes cremas, la hinchada merengue puede darse el lujo de señalar que lograron reunir el aforo más grande de un equipo peruano desde el inicio de la pandemia, una situación más que destacable para el fútbol peruano.

Sin embargo, ¿podría considerarse como el partido más rentable del año? Según el análisis del tuitero @elgrone_1901, Universitario no lideraría en este aspecto . Tomando en cuenta el precio de las entradas del encuentro entre la ‘U’ vs. Barcelona SC y el de Alianza Lima vs. Sporting Cristal, el cuadro íntimo tendría una importante ventaja monetaria ante la escuadra estudiantil.

Comparación de precios para los encuentros de Copa Libertadores y Liga 1. Foto: Composición LR/Universitario/Alianza Lima

Considerando que ambos cotejos vendieron todas sus entradas, Universitario pasaría a tener una ganancia aproximada de S/ 615.000, incluido el pago del alquiler del ‘Coloso de José Diaz’. Por su parte, Alianza tendría una ganancia de casi un millón y medio de soles, un aproximado de S/ 870.000 soles de diferencia.

Así serían los costos de recaudación de Universitario y Alianza Lima. Foto: @elgrone_1901

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

Blanquiazules y celestes se enfrentan este domingo 6 de marzo por la fecha 5 de la Liga 1 2022. El partido está programado para las 3.30 p. m. en el estadio de Matute.

Alianza Lima y Sporting Cristal se reencontrarán este domingo tras la gran final del año pasado. Foto: Liga 1

Tabla de posiciones de la Liga 1