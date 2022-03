Gündogan sobre Yerry Mina: “Te rasguña o te pellizca en la espalda”

Hace algunas semanas, André Carillo hizo una importante revelación sobre el zaguero colombiano Yerry Mina. El futbolista de la selección peruana, en conversación con el programa La lengua, de Jesús Alzamora, dio a conocer la estrategia que utilizaba el defensor cafetero cuando enfrentaba a Paolo Guerrero.

“Con Paolo (Guerrero), cuando juega contra él, Mina no se corta las uñas. Le clava las uñas todo el partido”, explicó. Esta versión de la ‘Culebra’ encontró respaldo en el Viejo Continente. En conversaciones con Spot Bild, İlkay Gündogan ratificó lo afirmado por André Carrillo.

“Le gusta usar las manos cuando marca. Te rasguña o te pellizca en la espalda cuando el árbitro no está mirando. Lo he visto hacerlo una o dos veces”, explicó el volante del Manchester City. El mediocampista también aprovechó la entrevista para aclarar que el futbolista cafetero no actúa con mala intención.

“No lo hace de una manera sucia. Incluso te sonríe de manera amistosa. Esto lo hace simpático y divertido”, continuó. Estas declaraciones fueron después del duelo entre el Manchester City y Peterborough por los octavos de final de la Copa FA, del que los ‘citizen’ salieron victoriosos por 2-0.