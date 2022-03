Sebastian Vettel sobre la guerra entre Rusia y Ucrania: “No soy tibio con eso”

Mantiene su posición. Apenas se produjo la invasión rusa en Ucrania, uno de los primeros en manifestar su rechazo fue el piloto Sebastian Vettel. El alemán sostuvo que no participará en el Gran Premio que se desarrollaría en Sochi, lo que generó el respaldo de otras escuderías, y a los pocos días la Fórmula 1 anunció la cancelación de este evento.

En el octavo día del conflicto bélico, el alemán se volvió a pronunciar sobre lo que ocurre y consideró que no se puede guardar silencio. ”Creo que todo el mundo tiene una opinión. La pregunta es si todos siempre se atreven a compartir esa opinión. No soy tibio con eso (la invasión), todo lo contrario. Creo que hay ciertos temas en los que no puedes permanecer en silencio”, declaró en una entrevista con el portal Motorsport.

Sebastian Vettel es cuatro veces campeón de la Fórmula 1. Foto: AFP

Asimismo, se mostró a favor de que la organización decidiera anular la carrera de setiembre próximo en territorio ruso. “Los valores y la moral deben estar por encima de todo lo demás. El negocio no es importante en absoluto en ese sentido”, sentenció.

El cuatro veces campeón del mundo lamentó que todavía no se pueda poner fin a la guerra y enfatizó que esto también lo afecta. “No puedo imaginar el dolor y el sufrimiento. Es una sensación extraña incluso levantarse de la cama cuando comienzas el día con las noticias. Tengo dificultad para motivarme (para la F1) cuando sabes exactamente que hay cosas que son mucho más importantes. Gente inocente está muriendo. No te puedes imaginar la situación”, precisó.

Por otra parte, la presente temporada del automovilismo abrirá sus puertas el 20 de marzo en el Gran Premio de Baréin. Hasta el momento no se define cuál será la sede que reemplace a Rusia.