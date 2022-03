Ronald Koeman: “Me di cuenta de que Laporta quería deshacerse de mí”

FC Barcelona atraviesa por un buen momento en LaLiga Santander y en la Europa League de la mano de Xavi Hernández en el banquillo. En medio de este contexto, Ronal Koeman rompió su silencio y dio más detalles sobre su partida del cuadro azulgrana.

“ Yo no era el entrenador de Laporta. Esa sensación la tuve desde el primer momento, después de las elecciones no hubo clic. Faltaba ese apoyo necesario desde arriba. Lo importante no fue el dinero para mí. Tenía muchas ganas de triunfar como entrenador en el Barcelona, de hacer todo lo que pudiera, pero me di cuenta de que Laporta quería deshacerse de mí porque no estaba designado por él”, señaló durante entrevista para Algemeen Dagblad.

Además, el neerlandés reveló lo que le dijo el presidente del cuadro azulgrana sobre Xavi. “Laporta me dijo mil veces que Xavi no sería su entrenador, porque le faltaba experiencia”, agregó.

Por otro lado, indicó que le faltaron algunos refuerzos a su plantel. “Todo entrenador necesita tiempo y paciencia por parte de la directiva. A mí también me habrían gustado esos fichajes. Pero me alegro por el club, ya que ahora las cosas van mejor, y por los jugadores. Es agradable ver a Frenkie de Jong jugar un buen fútbol a la antigua, tiene tanta calidad”.

