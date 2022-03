EN VIVO Olimpia vs. Atlético Nacional ONLINE por la fase 2 de la Libertadores vía Star+

Olimpia vs. Atlético Nacional EN VIVO se miden este jueves 3 de marzo en el Atanasio Girardto por la segunda fase de la Copa Libertadores 2022. La transmisión de este cotejo estará a cargo de Facebook Watch y vía streaming lo podrás ver por la señal de Star+ desde las 7.30 p. m. (hora de Perú). Puedes seguir la cobertura ONLINE del encuentro con todas sus incidencias en La República Deportes.

Olimpia vs. Atlético Nacional: ficha del partido

Libertadores 2022 - Fase 2 Olimpia vs. Atlético Nacional ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 3 de marzo ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Estadio Atanasio Girardot ¿Dónde lo transmiten? Star+ y Facebook Watch

Olimpia vs. Atlético Nacional: árbitros del encuentro

Función Réferi Juez principal Patricio Losutau (ARG) Asistente 1 Ezequiel Brailovsky (ARG) Asistente 2 Gabriel Chade (ARG) Cuarto árbitro María Laura Fortunato (ARG)

Olimpia vs. Atletico Nacional: previa del partido

El duelo de ida terminó 3-1 a favor del Decano, que visitará a un elenco verdolaga que nunca perdió de local ante equipos paraguayos: siete triunfos y dos empates. De estos cotejos, en dos enfrentó a Olimpia en los que cosechó una victoria y una igualdad.

Además, el conjunto de Medellín no cayó en casa en las últimas 10 llaves de eliminación directa por Copa Libertadores. Es más, no recibió goles en seis de esos enfrentamientos. Olimpia ganó su último partido de local ante la UCV. La última vez que el equipo paraguayo hiló dos victorias consecutivas como visitante en el torneo fue en 2013.

A su turno, Dorlan Pabón, delantero de Atlético Nacional, anotó siete tantos con la casaquilla verdolaga en la Libertadores y está a uno de igualar a Hugo Londero como el tercer mayor goleador del conjunto paisa en la historia del torneo.

¿A qué hora juegan Olimpia vs. Atlético Nacional?

En Perú y Colombia, el choque Olimpia vs. Atlético Nacional iniciará a las 7.30 p. m. (9.30 p. m. en Paraguay). Consulta la guía de horarios para otros países de la región.

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Paraguay: 9.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (viernes).

¿Cómo ver Olimpia vs. Atlético Nacional ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Olimpia vs. Atlético Nacional por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Olimpia vs. Atlético Nacional?

Para acceder a Star Plus para ver el Olimpia vs. Atlético Nacional, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Olimpia vs. Atlético Nacional vía Facebook Watch?

Para seguir el Olimpia vs. Atlético Nacional vía Facebook Watch, solo debes ingresar al perfil oficial de la Conmebol Libertadores en Facebook. En el apartado de próximos eventos, encontrarás los cotejos programados para ser emitidos por esta plataforma.

¿Dónde juegan Olimpia vs. Atlético Nacional?

Olimpia vs. Atlético Nacional se jugará en el Estadio Atanasio Girardot. Este escenario deportivo colombiano se ubica en Antioquia, Medellín. Fue inaugurado el 19 de marzo de 1953 y tiene capacidad para albergar a 44.739 espectadores.