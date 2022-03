Atlético Nacional vs. Olimpia EN VIVO: cómo y dónde ver el duelo de Copa Libertadores

El partido Atlético Nacional vs. Olimpia se realizará EN VIVO ONLINE GRATIS HOY desde el Estadio Atanasio Girardot de Medellín por la vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores 2022. La transmisión será EN DIRECTO por internet vía Star Plus y Facebook Conmebol a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos y videos irán por La República Deportes.

¿Cómo llega Atlético Nacional ante Olimpia?

Sacudido por el intempestivo despido de su DT, el equipo colombiano recibe al club paraguayo buscando remontar el 3-1 del juego de ida para avanzar a la tercera fase de la Libertadores. A poco más de 48 horas del duelo, los directivos verdolagas terminaron el contrato del entrenador Alejandro Restrepo, lo cual causó un revolcón en el bicampeón de la Copa (1989, 2016).

La tarea de revertir la serie cae repentinamente sobre los hombros del DT interino Hernán Darío Herrera, con experiencia en las inferiores del club. La derrota 3-1 ante el modesto Atlético Bucaramanga el fin de semana, sumada la caída en Paraguay, detonaron la salida de Restrepo y Nájera, que como jugador levantó el trofeo de la Libertadores hace seis años.

¿Cómo llega Olimpia ante Atlético Nacional?

Olimpia llega a la segunda ciudad de Colombia buscando agravar la crisis del verde paisa, aunque preocupa la ausencia de su portero titular, Alfredo Aguilar, por licencia médica. Al guardameta paraguayo se le detectó un absceso en el glúteo, por lo que fue sometido a un procedimiento con “anestesia local” y deberá guardar reposo, informó el club el martes.

El uruguayo Gastón Olveira, sin minutos en campo desde agosto de 2021, se perfila como su reemplazo. La ‘O’, que no conoce la derrota en 2022, llegará con más descanso que su rival, pues un duelo que tenía programado ante Sol de América por la Liga de Paraguay el lunes fue suspendido debido a una tormenta de humo y cenizas que cayó sobre la capital.

Atlético Nacional vs. Olimpia: ficha del partido

Atlético Nacional vs. Olimpia Copa Libertadores 2022 ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 3 de marzo ¿Dónde? Estadio Atanasio Girardot de Medellín ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Star Plus y Facebook Conmebol

¿A qué hora juega Atlético Nacional vs. Olimpia por la Copa Libertadores 2022?

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Estados Unidos: 7.30 p. m. (ET) / 4.30 a. m. (PT)

México: 7.30 p. m.

Costa Rica: 6.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (Al día siguiente)

Italia: 2.30 a. m. (Al día siguiente)

Francia: 2.30 a. m. (Al día siguiente)

Alemania: 2.30 a. m. (Al día siguiente).

¿Dónde ver Atlético Nacional vs. Olimpia EN VIVO ONLINE GRATIS?

¿Cómo ver Atlético Nacional vs. Olimpia ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Atlético Nacional vs. Olimpia por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Atlético Nacional vs. Olimpia?

Para acceder a Star Plus y ver el Atlético Nacional vs. Olimpia debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Qué es Star Plus?

Star+ es una plataforma para el contenido de empresas de propiedad de Disney, como ABC, FX, Freeform, Searchlight, 20th Century Studio y 20th Television.

¿Qué contenido tiene Star Plus?

Star+ no solo cuenta con series y películas pertenecientes a la desaparecida Fox, también tiene contenido deportivo, ya que los suscriptores acceden a ESPN, canal que cuenta con una extensa gama de ligas y campeonatos.

Para los amantes del fútbol, la plataforma transmite los encuentros de la Copa Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB y NHL. También tiene disponible contenido de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo, MMA y más deportes.

¿Cuál es el precio de Star+ en Perú y el resto de Latinoamérica?

¿Cómo ver Atlético Nacional vs. Olimpia vía Facebook Watch?

Para seguir el Atlético Nacional vs. Olimpia vía Facebook Watch, solo debes ingresar al perfil oficial de la Conmebol Libertadores en Facebook. En el apartado de próximos eventos encontrarás los cotejos programados para ser emitidos por esta plataforma.

Atlético Nacional vs. Olimpia: alineaciones probables

Atlético Nacional : Kévin Mier; Yerson Candelo, Felipe Aguilar, Emanuel Olivera, Álvaro Angulo; Nelson Palacio, Sebastián Gómez; Daniel Mantilla, Jarlan Barrera, Dorlan Pabón; y Jéfferson Duque. DT: Hernán Darío Herrera.

Olimpia : Gastón Olveira; Víctor Salazar, Saúl Salcedo, Antolín Alcaraz, Iván Torres; Alejandro Silva, Marcos Gómez, Richard Ortíz, Derlis González, Jorge Eduardo Rescalde y Guillermo Paiva. DT: Julio César Cáceres.

¿Dónde se jugará el partido de Atlético Nacional vs. Olimpia?

El lugar donde se disputará el Atlético Nacional vs. Olimpia por la vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores 2022 es el Estadio Atanasio Girardot, ubicado en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia, Colombia.