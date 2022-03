Presidente de la AFA rechaza la sanción del Argentina vs. Brasil: “No es un fallo deportivo”

Respuesta contundente. Hace algunas semanas, la FIFA se pronunció sobre los incidentes ocurridos durante el Brasil vs. Argentina de la primera ronda de las Eliminatorias Qatar 2022. Entre las sanciones que dictó la entidad se establecía volver a disputar el cotejo y la suspensión de tres jugadores albicelestes; sin embargo, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, consideró que este castigo era injusto.

“ No estoy conforme con el fallo, no estoy contento con la decisión. Realmente esperábamos otra cosa, no es un fallo deportivo que represente lo que sucedió. No lo comparto. Nuestros jugadores no cometieron ninguna falta deportiva, en todo caso deberían recibir una sanción sanitaria, pero no futbolística”, manifestó el mandamás en diálogo con TyC Sports.

Lionel Messi y Neymar estuvieron presente en dicho cotejo. Foto: AFP

Entre los futbolistas afectados se encuentran el portero Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Giovani Lo Celso y Cristian Romero. Ellos tendrían que ausentarse de dos partidos para cumplir con la penalidad. El ‘Chiqui’ aseguró que acudirán a instancias legales para revertir esta decisión.

“Hemos decidido apelar porque entendemos que los jugadores no incumplieron ninguna normativa, realmente es injusto. Todavía no tenemos los considerandos, por lo que todavía no sabemos en qué se basaron para fallar de la manera en que lo hicieron. Después de apelar tendremos una respuesta y recién ahí me voy a quedar tranquilo”, agregó.

Por otra parte, a menos de un mes para definirse la eliminatorias y con la selección argentina clasificada a la Copa del Mundo, el director dejó en claro que Lionel Messi estará presente ante Venezuela y Ecuador. “El capitán va a estar en la selección en estos dos partidos. Vamos a estar a la altura de cualquier selección europea”, puntualizó.