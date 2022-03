Urruti tras eliminación de Universitario: “Nos vamos tranquilos, dejamos el alma en la cancha”

Universitario de Deportes se despidió de la Copa Libertadores 2022 tras caer ante Barcelona SC en el Estadio Nacional 1-0. Los cremas empezaron mejor el partido y tuvieron varias ocasiones de gol que no pudieron concretar. Al final, Luis Urruti dio sus impresiones del partido por la Fase 2.

“Partido injusto, creo que merecíamos hacer uno o dos goles. No fuimos contundentes arriba, lo pagamos caro en un contragolpe, pero la Copa es así, es difícil”, señaló el charrúa ESPN.

A lo que añadió: “Nos tocó, a mi parecer, uno de los mejores equipos de Sudamérica, el golero de ellos atajó muy bien pero no se pudo”.

Luego de no haber logrado el objetivo, Urruti se mostró apenado pero orgulloso por el plantel. “Nos vamos tranquilos porque dejamos todo el alma en la cancha”.

Sobre el apoyo de la hinchada merengue, el uruguayo destacó su entrega durante los 90 minutos.

“Me voy triste por no darle alegría a esta gente y a los que no pudieron venir. Merecíamos algo más, lamentablemente no se pudo”.

Cabe señalar que la afición crema no dejó de alentar a sus jugadores a pesar de ir cayendo. Tras el pitazo final, el equipo se acercó a la barra que los despidió entre aplausos.