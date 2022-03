Germán Leguía cree que en la remontada de la ‘U’: “Vi a ese Barcelona y no es el que conocí”

No lo ve superior. Quedan pocas horas para disputarse el decisivo cotejo entre Universitario y Barcelona SC por la Fase 2 de la Copa Libertadores. Pese a que el elenco ecuatoriano parte como favorito, ya que tienen una ventaja de 2-0, Germán Leguía cree que la escuadra merengue tiene argumentos para pensar en una eventual remontada.

“ Vi a ese Barcelona y no es el Barcelona que conocí y que he visto después: de buen fútbol. Es un equipo físico, que corre mucho pero pierde mucho la pelota. Creo que la ‘U’ con el equipo que tiene, metiéndole y haciendo un gol rápido, además de la hinchada, puede si no remontar, empatar el encuentro para ir a los penales ”, sostuvo el exfutbolista en diálogo con Radio Ovación.

Barcelona SC tiene la ventaja en la llave ante Universitario. Foto: EFE

Asimismo, el exjugador crema resaltó la importancia en que los dirigidos por Álvaro Gutiérrez mantengan el arco en cero y consideró que hay dos futbolistas que podrían marcar diferencia. “La ‘U’ debe estar fuerte en la parte de atrás, no te tienen que hacer un gol, si te hacen un gol es terrible. De ahí, el que tiene que aparecer es Quispe y Valera”, precisó.

Por otra parte, en relación Álex Valera, goleador del equipo en la Liga 1, mencionó que Ángel Comizzo fue dañino para su adaptación y enfatizó que tiene las condiciones para discutir un lugar en la Blanquirroja.

“Siempre lo he dicho, Comizzo lo había hundido al chico. Estaba en un muy buen momento, traen a un extranjero y lo sientan a él. Le quitaron la fe. Gregorio Pérez lo volvió a levantar, él tiene que darse cuenta que tiene todo para ser el ‘9′ de la selección, depende de él ”, finalizó.

Universitario vs. Barcelona SC: posibles alineaciones

Universitario: José Carvallo; Aldo Corzo, Federico Alonso, Nelinho Quina, Nelson Cabanillas, Ángel Cayetano, Piero Quispe, Hernán Novick, Gerson Barreto, Luis Urruti y Alex Valera. DT. Álvaro Gutiérrez.

Barcelona SC: Javier Burrai; Byron Castillo, Darío Aimar, Luca Sosa, Leonel Quiñónez; Leonai Souza, Bruno Piñatares, Erick Castillo, Emmanuel Martínez; Adonis Preciado y Gonzalo Mastriani. DT. Jorge Célico.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Barcelona SC?

El partido entre Universitario vs. Barcelona SC comenzará a las 7.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana). A continuación, te mostramos el resto de horarios, según tu ubicación geográfica.

Perú: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Estados Unidos: 7.30 p. m. (ET) / 4.30 a. m. (PT)

México: 6.30 p. m.

Costa Rica: 6.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

¿En qué canales ver Universitario vs. Barcelona SC?