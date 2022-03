Ángel Cappa confía en la clasificación de la ‘U’: “Conozco su espíritu y no me sorprendería”

Voz autorizada. Ángel Cappa tuvo un recordado paso en el balompié peruano y, sobre todo, por Universitario. A pocas horas de disputar el duelo ante Barcelona por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores, el experimentado entrenador argentino precisó que sigue los duelos del conjunto merengue y confía en que van a revertir la serie ante los ecuatorianos.

“ Siempre consulto los resultados de la ‘U’, pero no tengo una información cabal del equipo. Conozco el espíritu de la ‘U’ y no me sorprendería que siga adelante (en la Copa Libertadores), a pesar del momento ”, manifestó en diálogo con Radio Ovación.

Universitario ya le ha ganado a Barcelona SC en Lima por Copa Libertadores. Foto: EFE

El estratega aprovechó la oportunidad para recordar su paso por Ate. “Aprendí que la ‘U’ es mucho más importante que sus problemas. Si eso se decía hace 20 años es porque siempre ha tenido problemas y siempre los ha superado (...) Teníamos líderes muy positivos y los demás eran jóvenes con el espíritu de la ‘U”, agregó.

Por otra parte, analizó el presente de la selección peruana y consideró que tiene grandes opciones de llegar a Qatar. “Creo que Perú tiene una identidad y una manera propia de jugar. El entrenador conoce a todos los jugadores y confían en él. Yo le doy todas las posibilidades a Perú de volver a estar en el Mundial”, precisó.

Asimismo, mencionó que no es fácil encontrar un técnico que sepa “interpretar la identidad del fútbol peruano y cuente con el respaldo de los dirigentes” ; sin embargo, recalcó que la decisión de renovar dependerá únicamente del Ricardo Gareca.

Universitario vs. Barcelona SC: alineaciones confirmadas

Universitario: José Carvallo; Aldo Corzo, Federico Alonso, Nelinho Quina, Nelson Cabanillas, Ángel Cayetano, Piero Quispe, Hernán Novick, Gerson Barreto, Luis Urruti y Alex Valera. DT. Álvaro Gutiérrez.

Barcelona SC: Javier Burrai; Byron Castillo, Darío Aimar, Luca Sosa, Leonel Quiñónez; Leonai Souza, Bruno Piñatares, Erick Castillo, Emmanuel Martínez; Adonis Preciado y Gonzalo Mastriani. DT. Jorge Célico.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Barcelona SC?

El partido entre Universitario vs. Barcelona SC comenzará a las 7.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana). A continuación, te mostramos el resto de horarios, según tu ubicación geográfica.

¿En qué canales ver Universitario vs. Barcelona SC?