‘Kun’ Agüero se pronuncia sobre pelea de Almendra en Boca Juniors: “Hoy no hay respeto”

En los últimos días, en el entorno de Boca Juniors, solo se habla de la pelea que protagonizó Agustín Almendra con algunos compañeros del equipo y con el mismo entrenador Sebastian Battaglia. Precisamente, sobre este tema, se pronunció el exfutbolista Sergio ‘Kun’ Agüero durante una transmisión en su cuenta de Twitch.

“Hoy se perdió mucho el respeto. Hoy los chicos, si vos no los acostumbras a que sean respetuosos... Y primero tienen que ser los padres”, declaró.

Según contó el exdelantero del Manchester City, los padres son los responsables de estas actitudes, pues son ellos los que educan a sus hijos en casa.

“Hoy los pen*** no están haciendo caso y creo que es la costumbre de los padres de cómo crían a los chicos. Están más rebeldes, antes llegabas a decir algo y sabías cómo te echaban de un club”, sostuvo.

Mira la respuesta de Sergio Agüero en Twitch

“Por más que no estés de acuerdo con el entrenador lamentablemente te la tienes que comer. No puedes faltarle el respeto al cuerpo técnico, a un superior”, concluyó.

Finalmente, el ‘Kun’ Agüero recordó las enseñanzas que su padre le daba cuando inició su carrera como futbolista profesional.