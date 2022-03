Siete años de Ricardo Gareca: del reto más importante de su carrera a estar cerca de otro Mundial

El séptimo aniversario del ‘Tigre’ en la selección peruana. Un día como hoy, Ricardo Gareca llegó a suelo peruano para ser presentado como el nuevo director técnico de la Bicolor y asumir el duro reto de clasificar a Perú a Mundial. Nadie imaginaba que, siete años después, con el regreso a una Copa del Mundo (Rusia 2018), el argentino se encontraría con las chances intactas de llevarnos a otra cita mundialista.

Aquel 2 de marzo del 2015, Juan Carlos Oblitas, junto Edwin Oviedo, presentaban ante todo el país al estratega argentino como el nuevo DT de la Blanquirroja.

En la actualidad, año 2022, a pocos meses de celebrarse el Mundial de Qatar, Ricardo Gareca se mantiene al frente de la selección peruana, y con posibilidades de llevar a Perú a la fiesta máxima del fútbol.

“Es el desafío más importante de mi vida”: la presentación de Ricardo Gareca

En marzo del 2015, frente a un multitudinaria prensa y camarógrafos, Ricardo Gareca llegaba a la conferencia de prensa para ser oficializado como el nuevo entrenador de la selección peruana.

Juan Carlos Oblitas, quien en ese año fue designado como director deportivo del conjunto nacional, presentaba al ‘Tigre’ como el encargado de llevarnos a un Mundial después de 36 años.

“El honor es mío. Quiero agradecer al presidente, a la auditoría y a Juan Carlos (Oblitas). Él fue quien confió en mí y en nuestra designación. Es el desafío más importante de mi vida, dentro de mi carrera deportiva. Estar al frente de un país, al que quiero y que me ha tratado muy bien, es una enorme responsabilidad. Acepto este desafío siendo muy feliz, sabiendo que nos espera una tarea difícil y dura, no imposible. De ninguna manera. No hay nada imposible cuando uno está unido y uno tiene el objetivo claro. Lo que me ha llevado a aceptar esta decisión es creer en el jugador peruano”, dijo el ‘Tigre’ hace siete años.

Con este discurso, Ricardo Gareca daba inicio a su aventura con la selección peruana. El resto es historia.

Juan Carlos Oblitas, personaje clave en la llegada y estabilidad de Ricardo Gareca al frente de la Bicolor

La llegada de Ricardo Gareca a la selección peruana no se habría realizado de no ser por el trabajo que realizó Juan Carlos Oblitas. El ‘Ciego’, quien hasta ahora se mantiene como director deportivo de Perú, fue el principal artífice de la contratación del ‘Tigre’.

Para nadie es un secreto que el entrenador argentino le tiene un gran estima a Oblitas. Ambos conocen cómo es trabajar dentro de la Videna, ya que los dos han dirigido a Perú.

Oblitas en la presentación de Gareca como DT de Perú. Foto: difusión

También, está la confianza que existe entre ambos y el fuerte lazo que los une. Incluso, el director deportivo fue un apoyo para el estratega de la Bicolor luego del mal inicio de las Eliminatorias Qatar 2022.

“Hubo un momento en la Eliminatoria en que hubo una flaqueza por parte de Ricardo Gareca y lo levantamos. Ahora él nos levanta a nosotros”, confesó Oblitas en conferencia de prensa tras la Copa América 2021.

Momentos importantes de Ricardo Gareca con la selección peruana

Sin duda que el momento más importante de Ricardo Gareca fue la clasificación al Mundial de Rusia. El ‘Tigre’ logró que la Bicolor asista a una Copa del Mundo después de 36 años. El último rival al que tuvo que vencer Perú fue Nueva Zelanda en el repechaje.

Otro hecho para resaltar del paso del argentino en estos siete años, es la clasificación a una final de Copa América luego de 44 años. La Blanquirroja quedó a tiro de campeón en el 2019. Sin embargo, no se logró alzar el trofeo ya que Brasil se impuso por 3-1.

Gareca y Cueva celebrando uno de los goles del triunfo de Perú sobre Venezuela en Caracas. Foto: EFE

Por otro lado, están las ‘maldiciones’ que rompió Perú teniendo a Gareca como DT. Con el ‘Tigre’, la selección peruana ganó por primera vez en las eliminatorias en Quito y Asunción. Asimismo, logró llevarse una victoria de visita ante Venezuela en el 2021 tras 24 años y el ‘Barranquillazo’ por 1-0 frente a Colombia .

El actual estratega del combinado rojiblanco ha conseguido muchos logros a lo largo de su etapa dentro de la Videna, y todos los hinchas esperan que se añada uno más: la clasificación a Qatar.

Ricardo Gareca y las chances de clasificar a Qatar 2022

Para rememorar los siete años de la llegada del ‘Tigre’ a la selección peruana, justamente la Bicolor se jugará este mes marzo su clasificación a Qatar 2022.

Ricardo Gareca podría llegar a dirigir su segundo mundial con la Blanquirroja, en caso se den los resultados positivos para Perú. Los partidos donde se definirá el destino del equipo de todos será frente a Uruguay y Paraguay.

Por eliminatorias, Gareca ya sabe lo que es ganarle tanto a los charrúas como a los guaraníes. Contra la Celeste lleva un triunfo, un empate y una derrota; y ante la Albirroja, los dirigidos por el argentino siempre salieron airosos.