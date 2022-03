Christofer Gonzáles considera que es su “destino” marcar un gol contra Paraguay

A menos de un mes para la última jornada doble de estas Eliminatorias Qatar 2022, la emoción que embarga a los hinchas de la selección peruana se traslada también a los jugadores. Uno de los más entusiasmados con las chances de la Bicolor de clasificar a una nueva Copa del Mundo es Christofer Gonzáles, de buen presente en Sporting Cristal.

El último martes, en diálogo con Movistar Deportes, ‘Canchita’ se refirió a los próximos cotejos frente a Uruguay y Paraguay, que decidirán si Perú consigue o no su pase. “Sabemos lo que nos estamos jugando y necesitamos de todos. Va a ser un partido muy importante, no solo para nosotros como equipo, también para el país. Tenemos que hacernos fuertes en estas dos finales que tenemos”, declaró.

El volante es una de las habituales piezas de recambio para Ricardo Gareca, aunque en las últimas semanas su nombre ha sido voceado para integrar el once titular en reemplazo de Yoshimar Yotún, quien aún no ha podido conseguir equipo este año. Más allá de integrar el once inicial en estos dos encuentros, el futbolista reveló que su anhelo es anotar uno de los goles decisivos.

Christofer Gonzáles es el goleador de esta Liga 1 en el cuadro rimense. Foto: Sporting Cristal

“Mi destino es hacer el último gol en el partido contra Paraguay. Imagino algo fantástico, un momento muy especial luego de ese partido, algo por lo cual soñé desde muy chico. Me imagino grandes cosas, mucho disfrute. (...) Tenemos que entrar cuartos”, agregó el mediocampista.

‘Canchita’ sobre Cristal: “Como equipo grande, tiene que pelear arriba”

Acerca del momento que atraviesa su club en la Liga 1, Gonzáles consideró que el último triunfo sobre UTC significó un importante envión anímico de cara al difícil cotejo que le aguarda el domingo frente al vigente campeón, Alianza Lima.

“Para nosotros es vital y muy importante tener resultados positivos. Como equipo grande, se tiene que pelear arriba. Ha sido importante sumar de a tres. Ahora trabajamos para lo que viene, que será difícil, pero tenemos herramientas para tener un buen resultado el fin de semana”, dijo.