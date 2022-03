¿Cómo ver por Roja Directa el Liverpool vs. Norwich EN VIVO por la FA Cup?

El cotejo entre Liverpool vs. Norwich por Roja Directa será sin duda el más importante de la FA Cup de Inglaterra, y ambas escuadras tendrán este compromiso el miércoles 2 de marzo desde las 3.15 p. m. (8.15 p. m. hora de Inglaterra) en el Estadio Anfiled. El comando técnico del Liverpool no ha dejado de sorprenderse por el alto nivel futbolístico del colombiano Luis Díaz, y el entrenador de dicho plantel, Jurgen Kloop, no ha escatimado en elogiarlo.

Puedes averiguar más información acerca de este partido clave, como los horarios en el mundo, los canales de transmisión, las alineaciones de los equipos y cómo seguir EN VIVO ONLINE y gratis el cotejo por medio de Roja Directa.

¿A qué hora juegan Liverpool vs. Norwich?

Desde territorio peruano, el Liverpool vs. Norwich se podrá seguir a partir de las 3.15 p. m. Consulta la guía de horarios para los demás países de la región.

México: 2.15 p. m.

Colombia: 3.15 p. m.

Ecuador: 3.15 p. m.

Perú: 3.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.15 p. m.

Bolivia: 4.15 p. m.

Venezuela: 4.15 p. m.

Argentina: 5.15 p. m.

Brasil: 5.15 p. m.

Chile: 5.15 p. m.

Paraguay: 5.15 p. m.

Uruguay: 5.15 p. m.

España: 9.15 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Liverpool vs. Norwich?

Para este partido Liverpool vs. Norwich, no se ha habilitado la transmisión por TV en la región latinoamericana. Si quieres ver el cotejo, puedes hacerlo a través del servicio de streaming Star Plus.

¿Dónde ver Liverpool vs. Norwich EN VIVO ONLINE GRATIS?

Además de seguir el Liverpool vs. Norwich vía Star Plus, la cobertura ONLINE la podrás encontrar en La República Deportes, que te llevará la información al instante sobre el desarrollo de este compromiso de forma completamente gratis.

¿Cómo ver Liverpool vs. Norwich en Roja Directa?

Ingresa a rojadirectaenvivo.club

En la lista de cotejos busca Liverpool vs. Norwich

Haz clic en el cotejo y cierra la publicidad

Disfruta del evento

¿Cómo ver Roja directa por internet gratis?

Roja Directa online está disponible para dispositivos de escritorio y móviles de manera gratuita. Solo debes ingresar a rojadirectaenvivo.club y tener una señal de internet lo suficientemente estable para evitar los cortes.

Alineación posible de Liverpool vs. Norwich

Liverpool: Caoimhin Kelleher; Conor Bradley, Ibrahima Konate, Joe Gomez, Kostas Tsimikas; Harvey Elliott, James Milner, Curtis Jones; Alex Oxlade-Chamberlain, Divock Origi, Takumi Minamino.

Norwich: Angus Gunn; Max Aarons, Christoph Zimmermann, Ben Gibson, Dimitris Giannoulis; Kenny McLean, Matthias Normann, Pierre Lees-Melou; Josh Sargent, Teemu Pukki, Milot Rashica.