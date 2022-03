Revelan los millones que pagó el Manchester United para destituir a Solskjaer

No salió barato. Las últimas temporadas del Manchester United no han sido las mejores: lejos quedaron aquellos años en los que dominaban la Premier League y eran uno de los candidatos a ganar la Champions League. Si bien con la llegada de Cristiano Ronaldo se buscaba situar al club entre los mejores del continente, las cosas no salieron como esperaban y una de las consecuencias del bajo nivel fue la destitución de Ole Gunnar Solskjaer.

Los malos resultados en la presente campaña fueron determinantes para el despido del entrenador noruego; sin embargo, la decisión de la directiva tendría un alto costo. Según reveló al institución en su reporte trimestral, se desembolsaron 7.5 millones de libras en el estratega y otros 2.5 millones para su comando técnico .

Ole Gunnar Solskjaer fue reemplazado por Ralf Ragnick. Foto: EFE

De esta manera, los red devils gastaron en total 10 millones de libras (aproximadamente 12 millones de euros) en la salida del exfutblista. Más allá de buscar un reemplazante, optaron por colocar en el banquillo a Ralf Ragnick y hasta el momento no se logra observar una mejoría en el rendimiento colectivo.

Por otra parte, el informe también revela la complicada situación financiera que atraviesa el United. Las contrataciones de jugadores como ’CR7′, Jadon Sancho y Raphael Varane provocaron un aumento en los salarios y, por ende, en la deuda general (esta pasó de 455 millones de libras a 494 millones de libras en menos de tres meses).

Desde Old Trafford culpan a los efectos de la pandemia por sus registros negativos y consideran que el no poder hacer su gira internacional los afectó.