[En Vivo] Palmeiras vs. Paranaense por Recopa Sudamericana 2022: conoce a qué hora y dónde ver

Palmeiras vs. Paranaense se miden EN VIVO en partido de vuelta por la Recopa Sudamericana 2022 ONLINE EN DIRECTO este miércoles 2 de marzo. La transmisión por internet podrá ser seguida por DirecTV Sports y DirecTV GO a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana) desde el Estadio Allianz Parque. Asimismo, puedes sintonizar el LIVE STREAMING del duelo de fútbol vía La República Deportes.

Palmeiras vs. Paranaense: alineaciones probables

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Kuscevic, Murilo, Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Jailson; Dudu, Raphael Veiga y Rony.

Athletico Paranaense: Santos; Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Abner; Hugo Moura, Erick, Matheus Fernandes, Léo Cittadini; David Terans y Rômulo.

Previa: Palmeiras vs. Paranaense

En el encuentro de ida, Paranaense tenía la victoria en sus manos, pero le empataron sobre la hora. Athletico Paranaense igualó 2-2 ante Palmeiras en el partido de ida de la Recopa Sudamericana. Los locales se estaban llevando el triunfo hasta el minuto 95; sin embargo, un penal a favor de la visita terminó por cambiar el resultado.

Paranaense fue el primero en ponerse arriba tras el tanto de David Terans (18′). La alegría no duro mucho en el Estadio Arena da Baixada, pues Jailson anotó un golazo al minuto 28. En la segunda parte, Marlos (75′) volvió a poner adelante a los locales, pero sobre la hora el árbitro cobró un penal a favor del Verdao, el cual fue ejecutado por Raphael Veiga (90+6′).

Palmeiras vs. Paranaense: ficha del partido

Palmeiras vs. Paranaense Recopa Sudamericana 2022 ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 02 de marzo ¿Dónde? Estadio Allianz Parque ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? DirecTV Sports y DirecTV GO

PUEDES VER: Jugadores ucranianos arremeten contra capitán de la selección rusa y este les responde

¿A qué hora juega Palmeiras vs. Paranaense por la Recopa Sudamericana 2022?

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Estados Unidos: 7.30 p. m. (ET) / 4.30 p. m. (PT)

México: 6.30 p. m.

Costa Rica: 6.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (Al día siguiente)

Italia: 1.30 a. m. (Al día siguiente)

Francia: 1.30 a. m. (Al día siguiente)

Alemania: 1.30 a. m. (Al día siguiente).

Palmeiras vs. Paranaense: historial reciente

23.02.22 | Athletico Paranaense 0-0 Palmeiras | Recopa Sudamericana 2022

06.12.21 | Athletico Paranaense 0-0 Palmeiras | Serie A Brasil

28.08.21 | Palmeiras 2-1 Athletico Paranaense | Serie A Brasil

28.11.20 | Palmerias 3-0 Athletico Paranaense | Serie A Brasil

19.08.20 | Athletico Paranaense 0-1 Palmeiras | Serie A Brasil

20.10.19 | Athletico Paranaense 1-1 Palmeiras | Serie A Brasil

¿Dónde ver Palmeiras vs. Paranaense EN VIVO ONLINE GRATIS?

Palmeiras vs. Paranaense en Perú: DIRECTV Sports Peru, directvsports.com , DIRECTV Sports App

Palmeiras vs. Paranaense en Brasil: CONMEBOL TV, NOW NET e Claro

Palmeiras vs. Paranaense en Argentina: DIRECTV Sports App, directvsports.com , DIRECTV Sports Argentina

Palmeiras vs. Paranaense en Chile: directvsports.com , DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Sports App

Palmeiras vs. Paranaense en Colombia: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Colombia, directvsports.com

Palmeiras vs. Paranaense en Ecuador: DIRECTV Sports App, directvsports.com , DIRECTV Sports Ecuador

Palmeiras vs. Paranaense en España: DAZN

Palmeiras vs. Paranaense en Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS

Palmeiras vs. Paranaense en Uruguay: directvsports.com , DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Uruguay

Palmeiras vs. Paranaense en Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, directvsports.com , DIRECTV Sports App.

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Palmeiras vs. Paranaense ONLINE por DirecTV Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Palmeiras vs. Paranaense por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google.

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go.

Selecciona la opción descargar e instálala.

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder, entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV. Así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Cómo funciona DirecTV Go?

DIRECTV GO es un servicio de streaming OTT (over-the-top) que ofrece una completa oferta de programación online, que incluye canales en vivo, contenido On Demand, transmisiones deportivas en exclusiva, paquetes premium y el mejor entretenimiento de DIRECTV.

¿Dónde se jugará el partido de Palmeiras vs. Paranaense?

El lugar donde se disputará el Palmeiras vs. Paranaense por la vuelta de la Recopa Sudamericana 2022 es el Estadio Allianz Parque, el cual es un estadio de fútbol construido en 2014 tras la demolición del Estadio Palestra Itália en 2010. El mismo es propiedad de la Sociedade Esportiva Palmeiras, club que disputa sus partidos de local en él.