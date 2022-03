Barcelona SC vs. Universitario EN VIVO: cómo ver partido de vuelta por la Fase 2 de Libertadores

Barcelona SC vs. Universitario se miden EN VIVO en partido de vuelta de la Fase 2 de Copa Libertadores 2022 ONLINE EN DIRECTO este miércoles 2 de marzo. La transmisión por internet podrá ser seguida por ESPN 2 y Star Plus a partir de las 7.30 p. m. de Perú desde el Estadio Nacional de Lima. Asimismo, puedes sintonizar el LIVE STREAMING del duelo de fútbol vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del Barcelona SC vs. Universitario EN VIVO GRATIS gracias a la señal de ESPN 2 y Star plus. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada, goles, incidencias de los futbolistas y más.

Barcelona de Ecuador buscará este miércoles la clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores en partido de vuelta de la segunda etapa del torneo que disputará con Universitario de Deportes, club que saldrá por una hazaña que le permita remontar en casa el 2-0 que recibió en la ida en Guayaquil.

El encuentro, que se disputará en el Estadio Nacional de Lima con tribunas llenas, tras haber retirado el Gobierno las restricciones de aforo por la pandemia, promete intensidad y emociones ante la necesidad de ambos equipos de obtener un resultado favorable.

Barcelona SC vs. Universitario: ficha del partido

Partido Barcelona SC vs. Universitario ¿Cuándo juegan? Miércoles 2 de marzo del 2022 ¿Dónde? Estadio Nacional de Lima ¿A qué hora? 7.30 p. m. de Perú y Ecuador ¿En qué canal? ESPN 2 y Star Plus

Barcelona SC vs. Universitario: posibles alineaciones

Universitario: José Carvallo; Aldo Corzo, Federico Alonso, Nelinho Quina, Nelson Cabanillas, Ángel Cayetano, Piero Quispe, Hernán Novick, Gerson Barreto, Luis Urruti y Alex Valera

DT. Álvaro Gutiérrez

Barcelona: Javier Burrai; Byron Castillo, Darío Aimar, Luca Susa, Leonel Quiñónez; Leonai Souza, Bruno Piñatares, Erick Castillo, Emmanuel Martínez; Adonis Preciado y Gonzalo Mastriani

DT. Segundo Castillo.

¿A qué hora juegan Barcelona SC vs. Universitario?

El partido entre Barcelona SC vs. Universitario comenzará a las 7.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana). A continuación, te mostramos el resto de horarios según tu ubicación geográfica.

Perú: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Estados Unidos: 7.30 p. m. (ET) / 4.30 a. m. (PT)

México: 6.30 p. m.

Costa Rica: 6.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

¿En qué canales ver Barcelona SC vs. Universitario?

Argentina: Fox Sports 2 Argentina, Star+

Bolivia: ESPN2, ESPN, Star+

Brasil: Star+

Chile: ESPN 4, Star+

Colombia: ESPN2, Star+

Ecuador: ESPN2, Star+

Internacional: Bet365

Paraguay: ESPN, Star+, ESPN2

Perú: ESPN2, ESPN, Star+

Estados Unidos: beIN SPORTS XTRA, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay: ESPN, ESPN2, Star+

Venezuela: Star+, ESPN2

¿Qué canal sintonizar para ver Barcelona SC vs. Universitario por ESPN 2?

Si quieres seguir el juego Barcelona SC vs. Universitario por la señal de ESPN 2, sintoniza los siguientes canales de acuerdo con el operador de TV por cable o satélite que tengas contratado:

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital)

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo)

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV)

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV)

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV)

Paraguay: canal 104 (Tigo)

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV)

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV)

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Barcelona SC vs. Universitario?

Para acceder a Star Plus para ver el Barcelona SC vs. Universitario, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.