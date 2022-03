Dzyuba tras ser insultado por no hablar sobre la guerra: “Estoy orgulloso de ser ruso”

Luego del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, muchos deportistas ucranianos salieron a pronunciarse fuertemente a través de sus redes sociales en contra del presidente ruso, Vladimir Putin. Sin embargo, Andriy Yarmolenko y Vitali Mykolenko han atacado de forma agresiva al capitán de la selección rusa Artem Dzyuba por no decir nada sobre el conflicto bélico.

El jugador del West Ham Andriy Yarmolenko exhortó a los jugadores rusos a pronunciarse en contra de las acciones tomadas por su presidente. “Soy Andriy Yarmolenko, internacional ucraniano. Nací en San Petersburgo, pero crecí en Ucrania, y me considero ucraniano. Tengo una pregunta para los jugadores rusos. Chicos, ¿por qué se sientan como id*** y no dicen nada? En mi país matan a nuestra gente, a las mujeres, madres, a nuestros hijos...Y no dicen nada, ni un solo comentario”, señaló.

Yarmolenko Andrey. Foto: Instagram.

Por otro lado, Mykolenko (Everton) fue aún más duro con el capitán ruso y lo terminó insultando. “Mientras te mantienes en silencio, (...), con tus compañeros g***, ciudadanos pacíficos son asesinados en Ucrania. Estarás encerrado en tu caverna el resto de tu vida y, sobre todo, la de tus hijos. ¡Y me alegro! ”, indicó.

Mykolenko. Foto: Instagram.

Ante estos comentarios, el capitán de la selección rusa Artem Dzyuba no se escondió y respondió directamente. El futbolista mencionó que nunca quiso salir a hablar sobre lo que está aconteciendo, ya que no es un experto político y por eso decidió que lo mejor era mantenerse al margen.

Sin embargo, el internacional ruso indicó que está en contra de cualquier guerra. “La guerra es una cosa espantosa, pero también estoy en contra de la agresión y el odio humano, que cada día adquieren una especie de escala devastadora. No tengo miedo de ser ruso. Estoy orgulloso de ser ruso. Y no entiendo por qué los atletas tienen que sufrir ahora. Estoy en contra de la doble moral”, finalizó el jugador del Zenit de San Petersburgo.