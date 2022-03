Accidentada conferencia de Cienciano por discusión de DT con hombre de prensa

Una conferencia de prensa accidentada tuvo el técnico de Cienciano, Gerardo Ameli, con algunos periodistas cusqueños. Todo empezó cuando un hombre de prensa cuestionó al estratega por responder de forma ambigua a sus inquietudes y de otros reporteros deportivos del Cusco. En un momento se produjo una acalorada discusión.

La pregunta que originó el incidente fue sobre el partido del viernes pasado, en el que Cienciano cayó como visitante por 3-2 ante Binacional en Juliaca. El periodista deportivo cuestionó que Binacional se haya llevado el triunfo a pesar de tener dos semanas de pretemporada, mientras que Cienciano fue uno de los primeros equipos en empezar su preparación. Ameli respondió que el resultado era parte del fútbol y que equipos chicos derrotaban a otros de mayor inversión.

La respuesta del DT exasperó al hombre de prensa, que la calificó de “comparación absurda”, lo que enojó a Ameli. “Te pido que no califiques mi respuesta”, retrucó el entrenador argentino, quien luego siguió señalando que el fútbol era un deporte sin lógica. El periodista volvió a la carga pidiendo que se responda su pregunta sobre la derrota de Cienciano. “Ya te respondí”, señaló Ameli. “Ud. es un malcriado, en todo caso, porque no está respondiendo las inquietudes de mis colegas”, fue la reacción del periodista. Ello molestó a Ameli, quien ordenó retirarlo de la conferencia.

Luego se vivió un clima de confusión, pues el periodista pidió a sus colegas abandonar la rueda de prensa, pero no todos lo siguieron y otro tomó la palabra para intentar calmar la situación. “Sinceramente, creo que no le he faltado el respeto a nadie. Si alguien se ha sentido ofendido, le pido disculpas. Lo que sí no voy a tolerar es que nos falten el respeto”, expresó Ameli, y concluyó la conferencia.

Juega el viernes

Cienciano de Cusco enfrentará este vienes a las 7.00 p. m. en el estadio Inca Garcilaso de la Vega a Ayacucho FC por la quinta fecha de la Liga 1. Tras los entrenamientos de ayer se supo que Eric Perleche está en los planes, mientras que Carlos Beltrán y Paolo Fuentes no podrán jugar por acumulación de tarjetas amarillas. El otro descartado es Josué Estrada, por la tarjeta roja que recibió en el último encuentro con el Binacional.