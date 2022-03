Periodista afirma que es una “idea horrible” que Triple H vuelva a luchar este año

Desde hace un tiempo, Triple H presenta problemas cardíacos que incluso lo alejaron de la programación de WWE y NXT. Ahora, según pudo dar a conocer Dave Meltzer, el ‘Juego’ podría no volver a luchar en lo que resta del año, lo que mata las ilusiones de los fanáticos que desean verlo en la próxima edición de WWE WrestleMania.

“ Sería una terrible idea que Triple H vuelva a luchar, debido a sus problemas con su corazón. No puede. No quiero decir nunca, porque eso es injusto. Creo que tal vez pueda hacer algo, pero sería una idea horrible para él. Sé que eso no va a suceder, por lo menos, este año. No hay forma”, dijo Meltzer en su programa Wrestling Observer Radio.

Triple H se alejó de los cuadriláteros desde hace algunos años y solo regresaba para retomar viejas rivalidades, como contra Seth Rollins, Roman Reings, Randy Orton y Batista. La última vez que se coronó campeón fue en el Royal Rumble 2016, cuando ganó la batalla real por el Campeonato de la WWE.

Triple H al Hall of Fame

En 2019, el ‘Asesino Cerebral’ fue inducido al Salón de la Fama de WWE Clase 2019 como miembro de D-Generation-X junto a sus amigos, Shawn Michaels, Chyna, Road Dogg, Billy Gunn y X-Pac.

¿Quiénes fueron los más grandes rivales de Triple H?

A lo largo de su extensa carrera, el ‘Rey de Reyes’ ha tenido rivales de peso, como John Cena, The Undertaker, Kurt Angle, The Rock, ‘Stone Cold’ Steve Austin, Roman Reigns, entre otros. No obstante, se recuerda siempre las rivalidades que mantuvo con sus excompañeros de Evolution Randy Orton y Batista, luego de que cada uno se coronara campeón mundial de peso pesado en 2004 y 2005, respectivamente.

Asimismo, ante Mick Foley tuvo un memorable feudo que culminó con una sangrienta lucha en Royal Rumble 2000; también luchó contra su mejor amigo en la vida real, Shawn Michaels, en 2002, luego de que este último regresara de una grave lesión en su espalda que casi termina con su carrera.