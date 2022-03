Otra más del ‘Ratón’: Unión Huaral le rescinde contrato a Jean Deza y no jugará la Liga 2

A inicios de año, Unión Huaral confirmó que Jean Deza regresaba al fútbol para vestir su camiseta y disputar la Liga 2 con el firme objetivo de regresar a la máxima categoría del fútbol peruano. El exfutbolista de Alianza Lima había anunciado su retiro de este deporte mediante sus redes sociales; sin embargo, solo le tomó unos meses cambiar de parecer. Ahora, podría reconsiderar retirarse nuevamente ante una nueva polémica.

Resulta que Unión Huaral decidió rescindir el contrato del ‘Ratón’ tras conocerse que arrastraba una sanción de seis partidos y una multa de 13,000 soles , según información de Líbero. Esta situación era desconocida tanto por el club como por el jugador; conversaron sobre esto, pero no llegaron a un acuerdo.

DT de Carlos Stein confiesa que el jugador le mintió luego de darle su confianza

Jahir Butrón tuvo a Deza bajo sus órdenes en el conjunto carlista y le puso las cosas claras sobre la mesa al punto de manifestarle su confianza; sin embargo, no pudo cumplir con las reglas y terminó separado del equipo, según contó el técnico.

PUEDES VER: García Pye revela cuándo Ricardo Gareca iniciará los entrenamientos con los seleccionados

“Tengo experiencia con jugadores con problemas de indisciplina, y le puse las cosas claras. Le dije que había jugado 18 años profesionalmente y que entendía que uno quiere hacer sus cosas, pero le hice ver que hay momento para todo ”, declaró Butrón para Trome.