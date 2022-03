U Católica vs. Bolívar EN VIVO: cómo y dónde ver partido por Copa Libertadores 2022

U Católica vs. Bolívar se miden EN VIVO en partido de vuelta de la Fase 2 de Copa Libertadores 2022 ONLINE EN DIRECTO este miércoles 2 de marzo. La transmisión por internet podrá ser seguida por ESPN y Star Plus a partir de las 5.15 p. m. de Perú y Ecuador desde el Estadio Olímpico Atahualpa (Quito). Asimismo, puedes sintonizar el LIVE STREAMING del duelo de fútbol vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del U Católica vs. Bolívar EN VIVO GRATIS gracias a la señal de ESPN y Star plus. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada, goles, incidencias de los futbolistas y más.

La Universidad Católica de Quito intentará aprovechar el empate 1-1 que obtuvo en el partido de ida ante el Bolívar de La Paz, en el encuentro de vuelta que disputarán mañana, miércoles, en la capital ecuatoriana por la segunda fase previa de la Copa Libertadores.

La victoria será el único resultado que pondrá a cualquiera de los equipos en la tercera fase previa del torneo. Aunque si hay un empate en el tiempo regular, la definición será por penales.

U Católica vs. Bolívar: ficha del partido

Partido U Católica vs. Bolívar ¿Cuándo juegan? Miércoles 2 de marzo del 2022 ¿Dónde? Estadio Olímpico Atahualpa (Quito) ¿A qué hora? 5.15 p. m. de Perú y Ecuador ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

U Católica vs. Bolívar: posibles alineaciones

Universidad Católica: Darwin Cuero; Gregori Anangonó, Rockson Rentería, Yuber Mosquera, José Carabalí; Kevin Minda, Santiago Zamora, Facundo Martínez; Lizandro Alzugaray (Kléber Chalá), Ismael Díaz y Cristian Martínez Borja

DT. Miguel Rondelli

Bolívar: Rubén Cordano; Diego Bejarano, César Martins, Alberto Guitián, Jorge Sagredo; Roberto Fernández, Alex Granell, Leonel Justiniano, Patricio Rodríguez; Bruno Sávio y Francisco Da Costa

DT. Antonio Carlos Zago.

¿A qué hora juegan U Católica vs. Bolívar?

El partido EN VIVO entre U Católica vs. Bolívar empezará a las 5.15 p.m. (hora peruana y ecuatoriano) y a las 6.15 p.m. (hora boliviana). A continuación, te mostramos el resto de horarios, según tu ubicación geográfica.

Perú: 5.15 p.m.

Ecuador: 5.15 p.m.

Bolivia: 6.15 p.m.

México: 4.15 p. m.

Costa Rica: 4.15 p. m.

Colombia: 5.15 p.m.

Estados Unidos: 5.15 p.m. (ET) / 2.15 p.m. (PT)

Venezuela: 6.15 p.m.

Paraguay: 7.15 p.m.

Chile: 7.15 p.m.

Brasil: 7.15 p.m.

Argentina: 7.15 p.m.

Uruguay: 7.15 p.m.

¿En qué canales ver U Católica vs. Bolívar?

Argentina: Fox Sports 2 Argentina, Star+

Bolivia: ESPN, ESPN2, Star+

Brasil: ESPN4

Chile: ESPN 4, Star+

Colombia: Star+, ESPN2

Ecuador: ESPN2, Star+

Internacional: Bet365

Paraguay: ESPN2, ESPN, Star+

Perú: ESPN, ESPN2, Star+

Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay: ESPN, Star+, ESPN2

Venezuela: Star+, ESPN2

¿Qué canal es ESPN?

Aquí te dejamos la lista de canales con la señal de ESPN para que puedas disfrutar del compromiso EN VIVO entre U Católica vs. Bolívar.

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el U Católica vs. Bolívar?

Para acceder a Star Plus para ver el U Católica vs. Bolívar, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.