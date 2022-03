¿A qué hora ver Liverpool vs. Norwich EN VIVO por la FA Cup vía Star Plus?

Liverpool vs. Norwich EN VIVO se enfrentan este miércoles 2 de marzo por la quinta ronda de la FA Cup 2021-22 en el Estadio Anfied. El cotejo se jugará a partir de las 3.15 p. m. con transmisión vía streaming a cargo de Star Plus. Para que no te pierdas el encuentro por internet, La República Deportes te llevará la cobertura ONLINE, con las alineaciones confirmadas de ambos clubes, el marcador actualizado minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

Liverpool vs. Norwich: ficha del partido

Partido Liverpool vs. Norwich ¿Cuándo juegan? Miércoles 2 de marzo ¿A qué hora? 3.15 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Anfield ¿En qué canal? Star Plus

¿A qué hora juegan Liverpool vs. Norwich?

Desde territorio peruano, el Liverpool vs. Norwich se podrá seguir a partir de las 3.15 p. m. Consulta la guía de horarios para los demás países de la región.

México: 2.15 p. m.

Colombia: 3.15 p. m.

Ecuador: 3.15 p. m.

Perú: 3.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.15 p. m.

Bolivia: 4.15 p. m.

Venezuela: 4.15 p. m.

Argentina: 5.15 p. m.

Brasil: 5.15 p. m.

Chile: 5.15 p. m.

Paraguay: 5.15 p. m.

Uruguay: 5.15 p. m.

España: 9.15 p. m.

Liverpool, flamante campeón de la Copa de la Liga de Inglaterra, buscará sacarle lustre a su título cuando continúe su participación en la FA Cup frente al modesto Norwich City, club que quiere dar la sorpresa en Anfield.

El conjunto red viene de vencer en la gran final de la Carabao Cup al Chelsea luego de una larga definición por penales que se resolvió únicamente cuando el portero rival, Kepa, erró su disparo, luego de que todos sus demás compañeros habían acertado.

Una realidad opuesta vive el elenco de los canarios, que marcha colero de la Premier Legue tras su más reciente derrota por 2-0 contra el Southampton. El conjunto verdiamarillo no gana desde hace cuatro juegos y se encuentra seriamente comprometido con el descenso.

Liverpool y Norwich se enfrentaron hace menos de dos semanas por su liga doméstica. Aquella vez, la escuadra dirigida por Jürgen Klopp empezó perdiendo 1-0, pero pudo darle vuelta al marcador para conseguir el triunfo por 3-1 con un gol anotado por el colombiano Luis Díaz.

¿Qué canal transmite Liverpool vs. Norwich?

Para este partido Liverpool vs. Norwich, no se ha habilitado la transmisión por TV en la región latinoamericana. Si quieres ver el cotejo, puedes hacerlo a través del servicio de streaming Star Plus.

¿Cómo seguir Liverpool vs. Norwich ONLINE?

Además de seguir el Liverpool vs. Norwich vía Star Plus, la cobertura ONLINE la podrás encontrar en La República Deportes, que te llevará la información al instante sobre el desarrollo de este compromiso de forma completamente gratis.

¿Cuál es la programación de Star Plus?

En Star Plus puedes encontrar una variedad de eventos deportivos además del Liverpool vs. Norwich. La oferta de este servicio incluye todos los cotejos disponibles en la cadena ESPN no solo de fútbol, sino también de disciplinas como tenis, básquetbol, béisbol, etc.

¿Cuánto cuesta la suscripción a Star Plus?

Dependiendo del país en el que te encuentres, estos son los precios de los planes que te ofrece Star Plus:

Perú

Star+ mensual por S/ 37,90

Star+ anual por S/ 379,90

Combo+ con Star+ y Disney+ por S/ 44,90 mensuales

México:

Star+ por 199 pesos al mes / 1.999 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 249 pesos al mes

Argentina

Star+ por 880 pesos al mes / 8.800 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 995 pesos al mes

Chile

Star+ por 8.500 pesos al mes / 84.900 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 10.500 pesos al mes.

¿En qué países está disponible Star Plus?

Desde su lanzamiento a fines de agosto del 2021, Star Plus ha ido agregando cada vez más regiones a su cobertura. Actualmente, el servicio se encuentra disponible en todos los países de Latinoamérica con una programación variada que incluye contenido exclusivo en series, películas, eventos deportivos y más.