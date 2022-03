Marcelo y su futuro: “Tengo en mi cabeza jugar hasta que mi hijo crezca y pueda jugar con él”

Marcelo es una de las leyendas del Real Madrid -actual líder de LaLiga Santander con 60 unidades-. El experimentado lateral en las últimas temporadas ha perdido su lugar en el equipo y ahora, próximo a la finalización de su contrato con la institución merengue (30 de junio de este año), ha comentado su futuro y revelado su deseo antes de retirarse del balompié en una entrevista en Antena 3.

“Estoy muy tranquilo, en el club de mi vida, tengo en mi cabeza jugar hasta que mi hijo crezca y pueda jugar con él. Quiero seguir al alto nivel”, comentó el brasileño de 33 años.

“Ahora tenemos partidos importantes, soy capitán del mejor equipo del mundo y estoy muy tranquilo, me siento muy arropado. No pienso más allá, todo tiene un fin, me gustaría seguir y retirarme aquí, pero no soy yo el que decido”, agregó, según cita el diario Marca.

El lateral derecho del Real Madrid logró la hazaña de alzar la 'Orejona'.

Marcelo sobre las finales de Liga de Campeones

“La presión de una final de Champions League es de otro mundo. Antes de cada final no podía dormir, es una presión muy grande” , aseguró el internacional con la Canarinha.