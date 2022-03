Solange Abrisqueta: “Mi meta es ir a la Champions, estar en ligas grandes”

Andar en un ambiente donde la presencia masculina predomina y trata de dominar no fue fácil, existieron obstáculos que supo sortear para así encontrar el sendero que la condujo a ese trampolín que la llevó a dar el primer salto de reconocimiento. Solange Abrisqueta Altamirano fue una de las figuras que no tenía los reflectores encima en el Universitario vs. Stein, pues se convirtió en la primera camarógrafa de un partido profesional de la primera división del fútbol peruano.

Su presencia marcó un hito y la llevó a tener un reconocimiento especial, aunque ella fue a trabajar ese sábado 19 de febrero como si fuera una transmisión más.

“No estaba pendiente de si era la primera mujer, pero cuando mi papá y mi jefe me dijeron ‘oye, tu nombre ha salido en televisión’, yo me sorprendí y me puse contenta. Me dije: ‘qué bonito que te reconozcan por ser la primera mujer y en este país tan machista, misógino, homofóbico’”, dijo a La República.

En la actualidad, Solange trabaja en Media Pro, productora de Movistar. Foto: Solange Abrisqueta

Pero este no fue su debut en un evento deportivo profesional, pues ya había estado presente en los Panamericanos y Parapanamericanos 2019 cubriendo vóley, Copa Sudamericana y en la final del Copa Libertadores 2019 que se disputó en el Estadio Monumental de Ate.

Sobre esta última cobertura, recordó: “En la final de la Libertadores, no seguí el partido (cámara hacia la cancha), yo daba público, estaba con la gente de Fox Brasil. Yo era la cámara y el entrevistador estaba ahí”.

Antes de la Liga 1, estuvo en los Panamericanos 2019, liga de vóley, Sudamericana y Copa Libertadores. Foto: Solange Abrisqueta

Antes de llegar a ser camarógrafa de Media Pro, Solange experimentó en otras facetas dentro del ambiente audiovisual: fue fotógrafa, grababa en evento pequeños y también fue ‘luminito’, pero “no me sentía que me llenaba”, mencionó. “Sentía que algo más me faltaba”, añadió

PUEDES VER: Luis Díaz expresa su felicidad tras conquistar su primer título con el Liverpool

En esa etapa de transición, soñaba despierta y le decía a sus amigas: “Te imaginas estar ahí en Movistar, en los partidos”. Sus deseos se hicieron realidad a base de esfuerzo y fe, porque se proclama una fiel creyente de Dios. Solange también ha tenido presencia en este proceso eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Solange ha estado presente en los últimos duelos amistosos de la selección peruana. Foto: Solange Abrisqueta

Quiere internacionalizarse, su techo es la Champions League

Dentro del circuito local, ya estuvo en todo tipo de evento deportivos, por lo que ahora apunta a salir de esta burbuja y ‘jugar en las grandes ligas’. Como amante del fútbol, quiere estar en la élite del deporte rey,

“Yo quiero internacionalizarme, porque una cosa es hacerlo acá en tu país (ser camarógrafa), son los primeros pasos y estás contenta porque tu familia está muy orgullosa de ti. Quiero crecer más, conocer otras culturas, otros directores, otro tipo de movimiento de cámara”, señaló.

Solange cubriendo una de las disciplinas de Lima 2019.

“Mi meta es salir del Perú, ir profesionalmente a otro país. A mí me encanta el fútbol, yo amo el fútbol y me ayuda bastante al momento de ser camarógrafa, conocer a los jugadores, la posición adelantada, el tiro libre. Mi meta es ir a la Champions, estar en ligas grandes”, remarcó muy segura.

Por ahora, su misión a corto plazo es estar en los Panamaericanos Chile 2023, el cual podría ser su debut internacional.

Camino con obstáculos en el mundo de las cámaras

Le dijeron que no iba a poder, que el trabajo era muy fuerte para una mujer, pero esas críticas destructivas le sirvieron de impulso. “Eso me motivó a dejarlos callados”, rememoró.

Aquí presente en la final de la Libertadores 2019 entre Flamengo y River Plate.

“Lo primero que hacen es mirarte de pies a cabeza y la primera críticas es ‘tú no vas a poder’. La cámara es pesada, pero eso no significa que no se pueda. A mí me encanta mi trabajo”, precisó la profesional de 28 años.

Ella destacó que todos son iguales, pues tienen las mismas ideas al estar detrás de una cámara.

Su experiencia la lleva a dejar un consejo a las nuevas generaciones. “Esta carrera está hecha para todos y todas, esta especialidad no es solamente de hombres. Tenemos la misma fuerza, mentalidad e ideas, la misma creatividad. No hay que hacer caso a esa gente machista”.

Lágrimas de orgullo

Al viralizarse su nombre, en casa estallaron de emoción. “Mis padres se emocionaron. Se pusieron a llorar”. No solo ellos, sus amigas también derramaron algunas lágrimas.

“Han visto que he pasado por cosas difíciles, a veces uno como ser humano se quiere rendir, pero yo he dicho hay que seguir adelante, te caes y te vuelves a levantar. Y esa gente ha visto mi crecimiento”, mencionó Solange.

Todo lo aprendido se lo debe también a sus compañeros de trabajo, con los que comparte largas jornadas. Se siente orgullosa de ellos porque “están logrando” cosas grandes.

Solange junto a sus compañeros de trabajo.

Ahora se vienen dos finales para la selección peruana, y una será de local en Lima. Quiere estar ahí en lo suyo, gritar un gol de clasificación sin perder el profesionalismo.

“Estoy preparada para eso. Estoy enfocada en llevar alegría a través de la televisión”, finalizó.