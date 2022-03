¿A qué hora ver Monagas vs. Everton EN VIVO por la Fase 2 de la Copa Libertadores?

Monagas vs. Everton EN VIVO se miden por la vuelta de la Fase 2 en la Copa Libertadores 2022. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Monumental de Maturín a partir de las 5.15 p. m. (hora de Perú), 6.15 p. m. (hora venezolana) y 7.15 p. m. (horario chileno). Los canales a cargo de la transmisión por TV serán Fox Sports, Fox Sports 1, ESPN y ESPN 2, pero en La República Deportes también podrás seguir gratis la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy.

Monagas vs. Everton: ficha del partido

Partido Monagas vs. Everton ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 1 de marzo ¿A qué hora? 5.15 p. m. (Perú), 6.15 p. m. (Venezuela), 7.15 p. m. (Chile) ¿Dónde? Estadio Monumental de Maturín ¿En qué canal? ESPN, ESPN 2, Fox Sports, Fox Sports 1

¿A qué hora juegan Monagas vs. Everton?

En territorio venezolano, el Monagas vs. Everton se jugará desde las 6.15 p. m. (5.15 p. m. de Perú y 7.15 p. m. de Chile). Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Venezuela: 6.15 p. m.

Chile: 7.15 p. m.

México: 4.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

Perú: 5.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

Paraguay: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

España: 11.15 p. m.

El modesto Monagas de Venezuela saldrá este martes por una clasificación heroica a la siguiente etapa de la Copa Libertadores cuando reciba al chileno Everton, club que lleva ventaja en esta serie luego de la goleada 3-0 que consiguió en el primer partido.

El conjunto venezolano debutó hace unos días en su liga doméstica con una victoria 3-1 a domicilio sobre Mineros de Guayana. En este duelo, el joven mediocampista Andrés Romero se lució con un hat-trick, por lo cual sería considerado para el once titular en Maturín.

El cuadro de Viña del Mar, por su parte, igualó 1-1 con Unión La Calera, por la liga chilena, en su choque más reciente. Ismael Sosa, quien también convirtió en la Copa, fue el autor del empate salvador que tiene a los ruleteros en el puesto 11 de la tabla de posiciones.

Debido a la eliminación de la regla del gol visitante, Monagas podrá igualar el marcador global y forzar a la definición por penales siempre que derrote a Everton por tres goles. Si desea el pase directo, debe vencer por una diferencia mayor, mientras que a su rival le basta incluso con perder por dos tantos para avanzar.

¿Qué canal transmite Monagas vs. Everton?

Estas son las diferentes señales que tendrán a su cargo la televisación del Monagas vs. Everton en Sudamérica y otras partes del mundo.

Argentina: Fox Sports

Bolivia: ESPN

Brasil: Star+, NOW NET e Claro, ESPN4

Chile: Fox Sports 1

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN 2

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT.

¿Cómo seguir Monagas vs. Everton ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Monagas vs. Everton por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente todos los encuentros televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Monagas vs. Everton?

El escenario designado como este cotejo es el Estadio Monumental de Maturín, recinto deportivo con capacidad para acoger a más de 50.000 espectadores.

Pronósticos de Monagas vs. Everton

Las principales casas de apuestas dan como favorito, aunque por un margen no muy amplio, al Monagas, cuya victoria paga como máximo 2,65 veces la cantidad invertida. En caso de empate, la cuota alcanza los 3,60, mientras que el triunfo de Everton retribuye con hasta 2,75 del monto inicial.

Posibles formaciones de Monagas vs. Everton

Monagas: Nicolás Caprio, Iván Anderson, Grendy Perozo, Azmahar Ariano, Oscar González, Luis Guerra, David Zalzman, Cristian Martínez, Andrés Romero, Franklin González y Anthony Blondell.

Everton: Fernando De Paul, Sebastián Pereira, Rodrigo Echeverría, Diego Oyarzun, Adrián Sánchez, Benjamin Berrios, Álvaro Madrid, Alex Ibacache, César Valenzuela, Lucas Di Yorio e Ismael Sosa.