Guaraní vs. América MG EN VIVO: a qué hora y cómo ver partido por Copa Libertadores 2022

Guaraní vs. América MG se miden EN VIVO en partido de vuelta de la Fase 2 de Copa Libertadores 2022 ONLINE EN DIRECTO este miércoles 2 de marzo. La transmisión por internet podrá ser seguida por Star Plus a partir de las 5.15 p. m. de Perú desde el Estadio Rogelio Livieres (Asunción). Asimismo, puedes sintonizar el LIVE STREAMING del duelo de fútbol vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del Guaraní vs. América MG EN VIVO GRATIS gracias a la señal de Star plus. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada, goles, incidencias de los futbolistas y más.

América MG, que este miércoles se medirá al Guaraní en partido de vuelta por la segunda fase de la Copa Libertadores, arribó el pasado lunes a Asunción con dos refuerzos en su delegación y confiado en remontar la derrota por 0-1 que sufrió la semana pasada en casa.

El zaguero argentino Germán Conti y el centrocampista Alé, que se perdieron el partido de ida, reforzaron la delegación del América que buscará acceder a la siguiente ronda del certamen continental.

Guaraní vs. América MG: ficha del partido

Partido Guaraní vs. América MG ¿Cuándo juegan? Miércoles 2 de marzo del 2022 ¿Dónde? Estadio Rogelio Livieres (Asunción) ¿A qué hora? 5.15 p. m. (horario peruano) y 7.15 p. m. (hora de Paraguay) ¿En qué canal? Star Plus

América Mineiro vs. Guaraní: posible alineaciones

América MG: Cavichioli; Raúl Cáceres, Germán Conti, Iago Maidana, Jao Paulo; Zé Ricardo, Juninho Valoura, Sasse; Felipe Azevedo, Orlando Berrío y Rodolfo o Henrique Almeida

Cavichioli; Raúl Cáceres, Germán Conti, Iago Maidana, Jao Paulo; Zé Ricardo, Juninho Valoura, Sasse; Felipe Azevedo, Orlando Berrío y Rodolfo o Henrique Almeida Guaraní: Devis Vásquez; Rodi Ferreira, Marcos Cáceres, Roberto Fernández, Guillermo Benítez; Ángel Benítez, Rodrigo Fernández, Jorge Mendoza, Alberto Contrera; Josué Colmán y Fernando Fernández.

¿A qué hora juegan Guaraní vs. América MG?

El partido EN VIVO entre Guaraní vs. América MG empezará a las 5.15 p.m. (hora peruana) y a las 7.15 p.m. (hora brasileña y paraguaya). A continuación, te mostramos el resto de horarios, según tu ubicación geográfica.

Perú: 5.15 p.m.

Ecuador: 5.15 p.m.

Bolivia: 6.15 p.m.

México: 4.15 p. m.

Costa Rica: 4.15 p. m.

Colombia: 5.15 p.m.

Estados Unidos: 5.15 p.m. (ET) / 2.15 p.m. (PT)

Venezuela: 6.15 p.m.

Paraguay: 7.15 p.m.

Chile: 7.15 p.m.

Brasil: 7.15 p.m.

Argentina: 7.15 p.m.

Uruguay: 7.15 p.m.

¿En qué canales ver Guaraní vs. América MG?

Argentina: Star+, Fox Sports Argentina

Bolivia: Star+

Brasil: CONMEBOL TV, Star+

Chile: Star+, Fox Sports 1 Chile

Colombia: ESPN, Star+

Ecuador: ESPN, Star+

Internacional: Bet365

Paraguay: Star+

Perú: Star+

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español

Uruguay: Star+

Venezuela: ESPN, Star+

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Guaraní vs. América MG?

Para acceder a Star Plus para ver el Guaraní vs. América MG, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.