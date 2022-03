Las restricciones que sufrirá la próxima pelea de ‘Canelo’ Álvarez por el conflicto Rusia - Ucrania

Saúl ‘Canelo’ Álvarez regresará al cuadrilátero este 2022. El próximo 7 de mayo, el boxeador mexicano enfrentará al ruso Dmitri Bivol por el título semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Sin embargo, la pelea del famoso pugilista ‘charro’ sufriría las consecuencias del conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) emitió una serie de limitaciones que deberán cumplir todos los boxeadores rusos de hoy en adelante. Estas normas entrarán en vigencia a partir del combate entre ‘Canelo’ y Dmitry Bivol.

Entre las disposiciones que se destacan se encuentra que los pugilistas rusos no podrán subir al cuadrilátero usando su bandera. Tampoco entonarán su himno nacional y no se mencionará a Rusia ni al inicio ni al final del combate.

El protocolo:

1. No se permitirá que los boxeadores rusos suban al ring con su bandera, no se tocará su himno y no se nombrará al país.

2. En el ranking de boxeadores se reemplazará las siglas de Rusia por la palabra ‘paz’ cuando toque referirse a pugilistas rusos.

3. Reafirma la no sanción de combates mundiales y/o regionales en Rusia.

4. Todas las sanciones contra Rusia también se aplicarán también a Bielorrusia.

5. El incumplimiento de estas medidas será sancionado por la AMB.

6. La AMB podrá excluir de su ranking a los boxeadores que se pronuncien a favor de la guerra.

7. Todos los directivos, promotores y entrenadores afiliados a la AMB aplicarán, en lo que sea posible, mecanismos de mediación para la paz.

8. La AMB iniciará una campaña por la Paz.