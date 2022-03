Jugador turco se niega a usar camiseta con mensaje en contra de la guerra Rusia-Ucrania

Desde el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, el mundo del fútbol ha mostrado su rechazo a la violencia por medio de diferentes mensajes en los campos de juego. El club turco Erzurumspor, de la segunda división de su país, se sumó a esta iniciativa en su cotejo más reciente, aunque el gesto quedó opacado por la negativa de su capitán Aykut Demir, de secundar la medida.

A diferencia del resto de sus compañeros, quienes saltaron a la cancha vistiendo una camiseta con la frase “No a la guerra”, el defensa central lo hizo con la indumentaria clásica del equipo. Una vez finalizado el encuentro, explicó sus motivos de su accionar.

“Miles de personas mueren cada día en Oriente Medio. También me siento mal. Comparto el dolor de la gente inocente”, sostuvo para el portal turco Fanatik. “Aquellos que ignoran la persecución están haciendo estas cosas cuando pasa en Europa. No me gusta vestir esa camiseta porque no fue hecha para esos países”, agregó.

Aykut Demir se desempeña como zaguero del equipo. Foto: captura de video/TRT Spor

Más allá de las manifestaciones en sus ligas de fútbol, Turquía tomó el último lunes una decisión que repercute en el conflicto bélico al cerrar el estrecho del Bósforo, canal que conecta el mar Negro con el mar Mediterráneo, a fin de evitar el ingreso de buques de guerra de cualquier país para impedir el recrudecimiento de la violencia entre Rusia y Ucrania.

Entrenadores de clubes rusos renuncian por la guerra

Markus Gisdol y Andriy Voronin, quienes laboraban como entrenadores del Lokomotiv Moscú y asistente técnico del Dinamo Moscú, respectivamente, anunciaron en las últimas horas su renuncia a los cargos que tenían por los reparos que les generaba trabajar en el país soviético.