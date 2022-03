El campeón busca otro trofeo: así formarían Liverpool FC y Norwich por la FA Cup

Liverpool FC enfrentará mañana al Norwich City por la quinta ronda de la FA Cup 2021-22 en Anfield. Los dirigidos por Jürgen Klopp llegan motivados al compromiso luego de coronarse campeones de la Carabao Cup ante el Chelsea; mientras que los canarios no la pasan nada bien en la presente Premier League. Así, son coleros de la tabla con 17 puntos.

Liverpool vs. Norwich: posibles alineaciones

Liverpool FC: Caoimhin Kelleher; Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgl van Dijk, Andrew Robertson; Jordan Henderson, Fabinho, Naby Keita; Mohamed Salah, Sadio Mané y Luis Díaz.

Norwich: Angus Gunn; Maximilian James Aarons, Grant Hanley, Benjamin Gibson, Brandon Williams; Mathias Normann, Joshua Sargent, Billy Gilmour, Kenny McLean, Milot Rashica y Teemu Pukki.

Liverpool vs. Norwich: horarios

Perú: 3.15 p. m.

Colombia: 3.15 p. m.

Ecuador: 3.15 p. m.

Bolivia: 4.15 p. m.

Venezuela: 4.15 p. m.

Argentina: 5.15 p. m.

Brasil: 5.15 p. m.

Chile: 5.15 p. m.

Paraguay: 5.15 p. m.

Uruguay: 5.15 p. m.

Liverpool vs. Norwich: canales

Perú: Star Plus

Colombia: Star Plus

Ecuador: Star Plus

Bolivia: Star Plus

Venezuela: Star Plus

Argentina: Star Plus

Brasil: Star Plus

Chile: Star Plus

Paraguay: Star Plus

Uruguay: Star Plus

¿Cómo ver Liverpool vs. Norwich ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Liverpool vs. Norwich por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.