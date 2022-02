Mauricio López: campeonó en Libertadores sub-20, estudió, emprendió y ahora jugará la Copa Perú

Hace casi 11 años, el fútbol peruano se consagraba con uno de los mayores galardones continentales. La primera edición de la Copa Libertadores sub-20 se desarrolló en nuestro territorio y el equipo campeón fue Universitario de Deportes. Aquel plantel contaba con jugadores que ahora son habituales convocados de la selección peruana: Edison Flores, Christofer Gonzales, Cárlos Cáceda y Andy Polo. Sin embargo, un nombre y rostro que la hinchada crema no olvida es el de Mauricio López.

‘Mauri’ fue el autor del último penal contra Boca Juniors que le dio el campeonato a los merengues en el Estadio Monumental. El lateral izquierdo, a pesar de su corta trayectoria en el fútbol profesional, logró conseguir dos títulos nacionales, un ascenso y la mencionada Libertadores. Ahora, luego de varios años, vestirá la camiseta de un club de Copa Perú.

“Ha sido una etapa corta, pero he podido estar en equipos importantes que han lograron cumplir sus objetivos. Compartir vestuario con grandes jugadores y técnicos, me ha enseñado bastante en mi carrera como futbolista”, recordó López, quien campeonó en 2011 con Juan Aurich, en 2013 con Universitario y ascendió a primera división con Deportivo Municipal en el 2014.

Mauricio López definió el certamen al patear el cuarto penal ante Boca Juniors. Foto: GLR

Mauricio López y su “retiro” del fútbol

A pesar del palmarés que ostentaba, tuvo que alejarse del deporte por un tema médico y aclaró lo que se especulaba sobre su salud: “Nunca tuve un derrame, fue un tema delicado en la cabeza, pero era temporal. Debía seguir un tratamiento y luego me recuperaba totalmente”.

‘Mau’ tuvo que seguir un tratamiento de cuatro meses, cuando lo terminó, aún tenía ganas de seguir jugando y se sentía en las condiciones físicas para hacerlo, pero “las puertas empezaron a cerrarse”.

“ Después de ese tratamiento no tuve las mismas oportunidades que antes, tuve que dedicarme a terminar mi carrera , ahora soy bachiller de Negocios Internacionales, pero sí me hubiese gustado continuar”, manifestó.

En el fútbol peruano sobran los nombres de jóvenes que pasan de ser ‘promesa’ a ser un ‘problema’ para los clubes; sin embargo, se mantienen en primera división porque siguen siendo llamados por distintos equipos. Mauricio López rememoró que, a pesar de no ser como ellos, a él no lo buscaron.

“ Creo que hay otros jugadores que no son 100% profesionales, han tenido problemas de indisciplina, pero les siguen dando oportunidades . En mi caso no fue así, los años que estuve jugando al fútbol, lo hice al totalmente y por eso tuve algunos logros, estos no se dan de casualidad, uno debe de estar detrás para que se puedan dar”, confesó el lateral izquierdo.

Su llegada al AFE Cosmos para la Copa Perú

Ahora, López volverá al fútbol, ya que hace una semana fue anunciado por AFE Cosmos International, equipo que disputará la Copa Perú. Aunque no es la primera vez que jugará el torneo debido a que antes de la pandemia integró el club, porque consideró que “en este campeonato amateur, es un proyecto serio”.

AFE Cosmos anunció a Mauricio López como refuerzo para Copa Perú. Foto: AFE Cosmos International

“Se presentó la oportunidad y está cerca de mi casa. ¿Por qué no? Me siento preparado para volver, el fútbol es parte de mi vida”, explicó. “El AFE me interesó bastante porque va estar el profesor ‘Tito’ Chumpitaz, también jugadores de primera como Manuel Contreras, Carlos Elías y Diego Bejarano , con quien coincidí en la U”, detalló.

Los fichajes con trayectoria de AFE Cosmos. Foto: AFE Cosmos International

Ante la posibilidad de ascender y volver a primera división, dijo: “Si estoy en las condiciones de poder integrar un equipo y me siento bien, ¿por qué no lo haría? Creo que sí asumiría el reto y volvería a jugar primera profesional sin ningún problema”.

Outlent: su emprendimiento

En estos momentos que está alejado del fútbol profesional, López creó su empresa Outlent en el 2019. En el Instagram de su emprendimiento se puede ver a Pedro Gallese y Gustavo Dulanto luciendo el producto.

Pedro Gallese luciendo las gafas deportivas de Outlent. Foto: Instagram

Gustavo Dulanto luciendo las gafas deportivas de Outlent. Foto: Instagram

“Se realizan exámenes de vista, lentes de contacto, monturas, lentes de sol y ahora hemos implementado la línea de lentes deportivos. Son lentes especialmente hechos para hacer deporte. Es un muy buen producto”, indicó.

Sin embargo, reconoció que, de volver a primera división, se alejaría de su empresa para continuar con lo que más le gusta: “He estado bien metido en esto un par de años, pero si regreso a jugar, pondría el fútbol como prioridad”.

Referentes de Mauricio López

El exfutbolista crema habló también sobre algunos de los futbolistas a los que admira. “Los referentes que tengo siempre son gente con la que he compartido y jugado”, comentó. A nivel nacional mencionó a Rainer Torres, Carlos Galván, Piero Alva y Miguel Torres, a quienes consideró sus ejemplos.

En el ámbito internacional, contó que se siente identificado con el brasileño del Real Madrid Marcelo. “ Lo he visto más que a Neymar, Cristiano o Messi. Tenía características diferentes, que es atacar, no solo defender, es algo que me ha llamado siempre la atención”, confesó.

Sobre la actualidad de la ‘U’

Aunque aún no ha vuelto al estadio para alentar a su equipo, López ha seguido el duelo contra Barcelona SC en Guayaquil, donde ganaron 2-0 los locales. Él confía en que se puede pasar a la siguiente ronda: “Creo que tendremos nuestra revancha en el partido de vuelta, ahí se verá la mano del técnico”.

“Yo creo que podría ser 2-0 o 3-1. Si se van recuperando algunos jugadores que han estado algo sentidos por lesión, pero que ya estarán recuperados, creo que se puede revertir el resultado”, mencionó.

No dudó en reconocer el talento de Piero Quispe, quien notó que “tiene mucha personalidad y hay que llevarlo con atención y cuidado”. De igual forma con Álex Valera, quien “ha ido de menos a más y ha evolucionado mucho en la selección y en la ‘U’”. También alabó la ‘garra’ de Aldo Corzo porque “siempre cumple”.

Sobre la selección peruana

López formó parte de la Blanquirroja en la reinauguración del Estadio Nacional en 2011, en el amistoso de los juveniles de España. “Fue una ocasión imborrable y única”, confesó. Aunque sabe que ahora el sueño está más alejado, no pierde la fe: “Si tengo alguna posibilidad, voy a intentar lograrlo”.