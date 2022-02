Mauricio López, campeón de Libertadores sub-20, habló sobre los jugadores indisciplinados

La primera edición de la Copa Libertadores sub-20 se jugó en Perú y tuvo como campeón a Universitario de Deportes tras vencer en la final a Boca Juniors. Aquel plantel que se consagró estaba conformado por actuales figuras de la selección peruana como Edison Flores, Christofer Gonzáles y Carlos Cáceda. Sin embargo, quien le dio el título a los cremas fue Mauricio López.

El lateral izquierdo pateó el último penal contra los xeneizes, el cual sirvió para que los merengues levantaran el trofeo. De esa forma, el entonces juvenil pasó por clubes como Juan Aurich y Deportivo Municipal, logrando dos títulos nacionales y un ascenso a primera división.

Mauricio López jugó junto a Edison Flores, Andy Polo y Carlos Cáceda. | Foto: GLR

Sin embargo, su carrera se vio interrumpida por un “tema delicado en la cabeza” que lo llevó a que pase por un tratamiento de cuatro meses. Una vez que lo superó, pensó en volver al fútbol profesional, pero no fue así. López, al ver que los clubes no lo llamaban, se enfocó en terminar su carrera universitaria.

En entrevista con La República, el campeón sub-20 comentó: “Creo que hay otros jugadores que no son 100% profesionales, han tenido problemas de indisciplina, pero les siguen dando oportunidades. En mi caso no fue así, los años que estuve jugando al fútbol, lo hice al totalmente y por eso tuve algunos logros, estos no se dan de casualidad, uno debe de estar detrás para que se puedan dar”.

AFE Cosmos anunció a Mauricio López como refuerzo para Copa Perú. Foto: AFE Cosmos International

Luego de años sin jugar profesionalmente, Mauricio López volverá a las canchas con el AFE Cosmos International en la Copa Perú para lograr el ansiado ascenso a la Liga 1 Betsson. Además de él, el equipo ha contratado a futbolistas con trayectoria en primera como: Carlos Elías, Manuel Contreras, Diego Bejarano y Jordan Ccapacca.