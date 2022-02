Universitario goleó a César Vallejo: la ‘U’ de la esperanza

Por Mariano López V.

El miércoles pasado, en el Monumental de Guayaquil, Universitario de Deportes dejó más dudas que certezas. Su presentación ante Barcelona SC por Copa Libertadores no estuvo a la altura del certamen internacional más competitivo del continente. El equipo del uruguayo Álvaro Gutiérrez no mostró la contundencia con la que goleó, salvando las distancias, a Cantolao y San Martín. Casi no atacó, en realidad. La derrota por 2-0 reflejó fielmente el amplio dominio del ‘Ídolo’ ecuatoriano.

Después de semejante derrota, recuperar el ánimo era más que necesario. ¿Qué mejor que hacerlo con un triunfo categórico, con rendimientos sobresalientes y con tu hinchada presente? La ‘U’ lo hizo: derrotó 3-0 a César Vallejo en el Monumental, ratificó su condición de candidato al título 2022 y despertó la esperanza del pueblo merengue de revertir la llave este miércoles ante Barcelona.

El ‘profe’ Gutiérrez y sus pupilos supieron controlar el partido pese a tener un menor porcentaje de posesión de balón (la tenencia ‘poeta’ era estéril, poco profunda). Y al momento de atacar, apuntaron a las lagunas defensivas del cuadro de Chemo del Solar. Los lanzamientos al espacio fueron el punto débil del equipo trujillano. Así, el uruguayo Ángel Cayetano abrió el marcador (15′), luego Alex Valera transformó un rebote en gol (38′) y en la segunda mitad, Nelinho Quina, el inesperado goleador del cuadro de Ate, convirtió desde los doce pasos su cuarto tanto en esta Liga 1 (73′). A punta de goles, Universitario quedó preparado para hacer historia este miércoles. Que así sea.

Sullana fue un infierno

Por otro lado, Alianza Lima la pasó mal en su visita a Sullana. Los ‘blanquiazules’ sufrieron excesivamente en defensa —la zona más confiable del campo desde que Carlos Bustos asumió la dirección técnica del club—, concediendo cuatro goles tras haber iniciado el encuentro ganando (Hernán Barcos). De hecho, en tan solo cuatro fechas de este torneo, los victorianos ya recibieron más de la mitad de los goles (6) que padecieron en todo el Clausura 2021 (11).

“Cometimos errores. Fue un partido malo. El peor que nos ha tocado dirigir en el club. No estuvimos a la altura de Alianza Lima”, declaró Bustos tras la derrota en manos de los ‘Churres’, que sumaron nueve puntos de nueve posibles. El duelo de los Alianza lo ganaron ellos.

Un ‘vendaval’. Ruiz, Aguirre, Correa y Palomino convirtieron. Foto: Alianza Atlético

La palabra

Álvaro Gutiérrez, técnico de Universitario

“Necesitábamos ganar. Me voy contento con la actitud del equipo. Sabemos que el partido del miércoles será difícil. Solo nos sirve ganar. Debemos elegir una buena estrategia, no buscar el gol a lo loco”.

El dato

Sport Boys derrotó 2-1 a Carlos Stein en el Callao, mientras que Municipal venció 3-2 de visita a la ADT.