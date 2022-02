¡Duro castigo! Federaciones internacionales de Judo y Taekwondo sancionaron a Vladimir Putin

Luego del inicio de guerra entre Rusia y Ucrania, la cual ha repercutido en el plano deportivo, varios organismos (UEFA, FIFA y COI) han sancionado a la nación rusa de diversas formas, como no poder jugar de local, que su bandera no se muestre y que su himno no se escuche. Ahora, dos federaciones de deportes de contacto han decidido retirarle un cinturón y el cargo.

El último domingo 27 de febrero, la Federación internacional de Judo (IJF) emitió un comunicado oficial en el que anuncia que se suspende al presidente ruso, Vladimir Putin, como presidente y embajador de dicho organismo.

“A la luz del conflicto bélico en curso en Ucrania, la Federación Internacional de Judo anuncia la suspensión del estatus del Sr. Vladimir Putin como presidente honorario y embajador de la Federación Internacional de Judo”.

Por otro lado, la Federación Internacional de Taekwondo (World Taekwondo) retiró al mandatario el cinturón negro honorífico de 9º dan que le concedió en noviembre de 2013 .

Esto debido al conflicto bélico que inició Rusia contra Ucrania. El organismo “condena firmemente los ataques brutales contra vidas inocentes en Ucrania, que van contra la visión de World Taekwondo de que la paz es más preciada que la victoria , así como contra los valores de respeto y tolerancia”.

