James culpa al Madrid por su fallido fichaje y envía un mensaje a los ‘jefes’ del Bayern

Para muchos, James Rodríguez es un jugador que tranquilamente podrían seguir compitiendo en Europa. Si bien el futbolista partió hacia el Al Rayyan de Qatar, en los últimos meses ha utilizado con más frecuencia sus plataformas digitales para mantenerse en contacto con sus seguidores. El volante de la selección colombiana aprovechó este medio para hacer algunas revelaciones sobre su salida del Bayern de Múnich y la postura del Real Madrid cuando decidió jugar en uno de sus eternos rivales.

El mediocampista cafetero llegó al conjunto español tras su gran nivel en el Mundial 2014; sin embargo, no logró ganarse un puesto y fue cedido al gigante alemán por unas temporadas. A pesar de sus buenas actuaciones, el deportista tuvo que abandonar el club bávaro por temas extradeportivos relacionados con la falta de respaldo.

James Rodríguez juega en Qatar desde septiembre del 2021. Foto: AFP

“En Bayern fueron dos excelentes años, jugué en buen nivel y con grandes jugadores. Fue un equipo top, disfruté mucho. La vida es de experiencias y de las cosas se aprende. En el fútbol uno no se maneja solo, uno tiene jefes y, manden bien o mal, hay que hacer caso”, manifestó el habilidoso volante.

PUEDES VER: Federación rusa responde con contundente comunicado contra las sanciones de la FIFA y la UEFA

Luego de su estadía en la Bundesliga, el deportista de 30 años resolvió marcharse al Atlético de Madrid y ya alistaba sus maletas para llegar a dicho club. Lo que no tenía planificado era que el conjunto dueño de su pase no estaría dispuesto a verlo vestido con la camiseta del clásico rival de la ciudad.